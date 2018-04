La Gran Willy, más dudas que certezas y en el ojo de la tormenta

Un esfuerzo que ¿no es tan significativo?

El presidente del boque de concejales de la Agrupación Atlántica-Pro, Guillermo Arroyo, le pidió a los vecinos “un esfuerzo” que “no es tan significativo” en el marco del debate por un nuevo aumento de tasas en el distrito de General Pueyrredon.

En ese contexto, el hijo del intendente reconoció que “es verdad que en términos reales, en las categorías más bajas y en terrenos no edificados, el aumento va a ser superior al 24 % pero no en valores determinantes sino tratando de contribuir a una mayor equidad contributiva, como por ejemplo el caso de cocheras, bauleras y piscinas que estaban exentas desde un 20% hasta un 90% en lo que debían tributar”.

Y remarcó que “no es grato tener que pedir este esfuerzo a los contribuyentes pero realmente los servicios que brinda el Estado Municipal hay que mantenerlos, no voy a hablar de la herencia pero la verdad que la herencia un poco tiene que ver y tiene ver también con lo que la ciudad hoy demanda”.

“A veces, dos años, tres, cuatro, cinco, no alcanzan para poder subsanar una situación deficitaria, de malgasto, de embarcarse en cosas imposibles cuando no se tenían los recursos o de hacer política con incrementos que no se coincidían con las políticas que se estaban llevando adelante. La gestión anterior ocultaba aumentos que eran el doble, el triple o el cuádruple de lo que era la inflación”, concluyó el concejal de Cambiemos.

Dudas amarillas

El discurso del arroyismo para sumar apoyo de cara al superjueves del Concejo Deliberante no sólo deberá estar apuntado a la oposición. Hay varios oficialistas que tienen severas dudas sobre el proyecto. El último que se sumó a esta lista es el representante del Pro Guillermo Volponi, quien se encuentra analizando los proyectos de la fiscal e impositiva.

El edil, que responde al diputado nacional Juan Aicega, espera que el intendente siga los gestos del gobierno nacional y el provincial y baje algunos impuestos, algo que están haciendo distintos intendentes de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.

“En el caso del gas hay un cargo impositivo que corresponde a General Pueyrredon. Eso se podría rever”, señalaron desde el entorno del concejal.

El club de los arrepentidos

Primero fue un funcionario, y ahora un concejal. Parece que se olvidan que en las reuniones de comisión hay otros concejales, periodistas, asesores, entre muchos otros. Y hablan como si fuera en un café.

Primero fue Hernán Alcolea, el responsable del área de cooperativas. En una reunión lanzó que funcionarios de Osse les habían pedido coimas a cooperativistas para realizar obras. La frase desató la inmediata respuesta del mismo arroyismo: el concejal Mauricio Loria, yerno del intendente, le reclamó que si realmente había ocurrido eso debía presentar una denuncia penal en la Justicia.

Este medio consultó a Alcolea sobre esos dichos, para profundizar la denuncia, pero ante el micrófono reculó: “No, lo dije como un ejemplo. ¿Qué pasa si un cooperativista me dice que un funcionario de Osse le pide una coima?”.

Esos dichos, igualmente, le valieron un pedido de informes del Concejo Deliberante que, más allá de esa relativización, deberá contestar de puño y letra.

Y este martes fue el turno de Guillermo Arroyo, el hijo del intendente. Mientras defendía (¿) el aumento de tasas que impulsa su padre en la fiscal impositiva, le contó a sus colegas que había ido a la panadería “y ya me pidieron que no aumente”.

“Tuve que poner la cara porque lo conozco al panadero hace un montón de años y me puso una cara como diciendo ‘Mejor no vengas más a comprar el pan acá’. Obvio, está recaliente”, relató Guillermo. La oposición se relamía.

En el oficialismo no podían creer que el jefe del bloque de la Agrupación Atlántica haya cometido semejante sincericidio. Por suerte, el hombre móvil de Radio 10 Mar del Plata estaba transmitiendo en vivo ese tramo de la reunión y todo quedó registrado.

Puja por el millonario proyecto del Inidep

Tal como reveló 0223, los Directivos del Inidep tuvieron hace pocos días un encuentro con el intendente Arroyo quien cortó la reunión abruptamente por haberse "acabado el tiempo" sin llegar a explicar a qué se debía el pedido de que se otorgue a la institución el permiso de uso y ocupación del predio fiscal denominado UTF Playa Dorada, ubicado en la ruta provincial 11, para la construcción del Centro de Investigación y Desarrollo de la Maricultura (Cenidmar).

La difusión de este encuentro causó un fuerte revuelo en el municipio, pues muchos no comparten el rechazo del jefe comunal a la iniciativa, que podría terminar en el vecino municipio de General Alvarado.

Pocas horas después, la comisión de Promoción y Desarrollo fue hasta el Inidep para enterarse de cómo está hoy la situación. En ese marco, la concejal de la UCR, Cristina Coria, también envió un mensaje al Ejecutivo: “Hubo interés demostrado parte de dos secretarios de la producción, De Rosa primero y Macchiavello luego. Podríamos llegar a aprobarlo en Comisiones pero necesitamos tener, por el bien del proyecto, la voluntad del Ejecutivo de llevarlo adelante".

"Proponemos convocar a las comisiones de Obras y Promoción y Desarrollo, además de coordinar una reunión formal con el intendente Arroyo para ver cuál es su voluntad. El proyecto es mucho más importante que las fricciones políticas que puedan haber", dijo la edil.

Le gustó la remera

Los jóvenes radicales del Comité provincia de la UCR hicieron una pequeña cantidad de remeras con la cara del expresidente Raúl Alfonsín. Las mismas fueron hechas con fondos propios y con mucho regateo en las porteñas cuadras del barrio de Once, parecían tener estampadas en su pecho la cara del argentino exDT de la selección de México, Ricardo La Volpe. Ese fue el chiste más remanido en la lluviosa y emotiva ceremonia de inauguración del monumento a Raúl Alfonsín en la ciudad de La Plata.

Las bromas se vieron opacadas por el paso de la concejal marplatense Vilma Baragiola, que lejos de ver al bigotón exdirector técnico Xeneixe, habría espetado: "Qué linda remera, que lindo está Raúl" y de un certero tirón le quitó una de las prendas del padre de la democracia a un joven que no pudo resistir el movimiento.

Mourelle en el ojo de la tormenta: recibe trompadas de oficialistas y opositores

En la última sesión del Concejo Deliberante, el concejal de Acción Marplatense, Santiago Bonifatti, le apuntó sus cañones al secretario de Hacienda de la Comuna, Hernán Mourelle.

En ese sentido, el edil opositor afirmó que “el secretario de Hacienda ha ido tomando más notoriedad por sus peleas, por su carácter que por los resultados concretos a los que ha sometido las finanzas públicas del Municipio de General Pueyrredon”.

Bonifatti recordó que Mourelle “hablaba de achicar el déficit, hablaba que iba a combatir determinadas mafias e iba a obtener determinados resultados”. “Recuerdo que primero fue la 9 de Julio, luego fue la empresa de limpieza, después fue el STM, después fue Tecsan y la verdad, que si tenemos que analizar punto por punto aquellas peleas en las que ha embarcado al Intendente y al Municipio de General Pueyrredon vemos todos resultados negativos”, lanzó el concejal de AM.

Y remató: “Lo más grave es que no son resultados negativos para la gestión de gobierno sino que son resultados negativos para las finanzas públicas porque a la 9 de Julio se le sigue pagando cada vez más, pelea que recuerdo perfectamente a qué apuntaba, no lo logró, en limpieza seguimos gastando más dinero con el cambio de empresa y ni hablar en el camino que estamos con la basura, final abierto con resultado bastante cierto, pero vamos a dejarlo con final abierto”.

¿Sigue o no sigue?

En medio de los cuestionamientos, la versión de que Hernán Mourelle abandonará la gestión de Carlos Arroyo es cada vez más fuerte. Desde el gobierno bonaerense, más precisamente desde el entorno del ministro de Economía bonaerense Hernán Lacunza, ya no lo reconocen como propio. “No sabemos qué le pasó, pero está por su cuenta”, dicen.

Y por eso ya se baraja otro nombre: Malena Baro. La exsenadora massista fortaleció su vínculo con Cambiemos desde que dejó su banca. Además, su marido el radical Roberto Costa, también tiene un estrecho vínculo con el oficialismo provincial.

Algunas fuentes aseguran que la economista ya está buscando lugar para vivir en Mar del Plata, donde planea radicarse para reemplazar a Mourelle.

“Yo no me voy nada, quién me va echar a mí”, lanzó desafiante el secretario de Hacienda cuando algunos allegados le preguntaron sobre los rumores.

Viaje oportuno

Otra vez Mar del Plata llegó a todos los medios nacionales. Y no justamente por sus virtudes, que las tiene y muchas. La policía y personal de Inspección General corrió por la Peatonal a un guitarrista que lo único que hacía era tocar algunos temas para juntar algo de dinero y llevar a su casa. Y no lo hizo una vez, lo hizo dos: el viernes por la noche y el sábado por la mañana, cuando finalmente lo aprehendieron y le secuestraron la guitarra.

El funcionario que apareció en los videos y el que le apoyó la rodilla en la cabeza (¿tiene potestad un inspector municipal para actuar así?) es nada más y nada menos que Matías Tait, el hijo de la secretaria de Desarrollo Social, Patricia Leniz, quien quedó envuelto en una fuerte polémica.

Es que más allá de que Gabriel Bonomo, el músico, no tenía permiso para tocar allí, los excesos en el operativo hicieron que todo el mundo se volcara a apoyar al artista y condenara a los inspectores y la policía. De hecho, íntimamente, los funcionarios del municipio reconocen que el accionar fue pésimo. “Eso sí, a Leniz no vayan a preguntarle porque justo se fue a España”, dijeron con sorna.

Denuncian “pacto” de Cambiemos con Unidad Ciudadana

El dirigente del Partido Socialista Auténtico, Pablo Aceto, denunció que “con el nuevo pedido de aumento del boleto, sectores de Cambiemos y Unidad Ciudadana nos ofrecen como consuelo, la remota posibilidad de conseguir mejoras en el nuevo pliego de concesión del servicio de transporte público de colectivos, al vencerse el actual”.

A continuación, sostuvo que “ya quedó claramente expuesto el fracaso rotundo de las políticas de concesión de servicios y explotación de recursos fiscales, esto lo vemos con los tarifazos, en lo energético y la pérdida de capital y recursos naturales, que son claramente las causales del empobrecimiento argentino”.

Parece que no la extrañan a Crovetto

Los concejales de la Comisión de Educación y Cultura del HCD, junto al titular de la cartera educativa de la comuna, Luis Alberto Distéfano, visitaron la escuela secundaria municipal de Educación Técnica N°1, donde abordaron con el director del establecimiento, Manuel Paz, diversas problemáticas.

“Nos vamos comprometidos a trabajar para que la ESMET Nº 1 tenga su edificio propio, que es una demanda que nos hicieron, y en la cual sé que sus autoridades están empeñadas en llevar adelante, a fin de que este inmueble forme parte del sistema educativo municipal porque hoy es un edificio alquilado”, señaló el edil radical, destacando la presencia del Secretario de Educación Luis Distéfano, quien acompañó a las autoridades del establecimiento, que cuenta con una matrícula de 300 alumnos, un plantel de 54 docentes y forma técnicos para la industria de la alimentación.

“Nos vamos reconfortados además porque hemos renovado el compromiso con la educación pública y el sistema educativo municipal”, destacó el concejal Rodríguez, resaltando que el titular de la cartera educativa municipal.

“Me parece que Distéfano va por el camino correcto de poner en valor al sistema educativo municipal y de volver al diálogo, que es la base del crecimiento de una sociedad. Por eso estamos muy contentos”, concluyó el presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Concejo Deliberante.

Para el récord de guinsess: duró cuatro días en el cargo

Menos de 100 horas duró el paso la cuestionada exsecretaria de Cultura municipal, Silvana Rojas, en la dirección general de Museos de la comuna.

Sucede que el 9 de abril el intendente Carlos Arroyo firmó el decreto Nº 647 para designar a Silvana Licia Rojas como directora general de Museos tras ser echada de su cargo de secretaría de Cultura.

A las 48 horas, el jefe comunal rubricó el decreto Nª 690 por el cual se aceptó la renuncia de Rojas en el área de museos. ¿Cobrará por esos dos días “trabajados”?