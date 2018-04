El marplatense Miguel Alba, campeón en el fútbol de Malta

Son los giros de las carreras de los futbolistas por el mundo. Y dentro de un amplio abanico de jugadores marplatenses en diversas ligas, algunas más relevantes que otras, aparece Miguel Ángel Alba, aquel delantero surgido de Kimberley y exUnión, que el fin de semana pasado se consagró campeón de la BOV Premier League de Malta, aquel país medieval ubicado en medio del Mar Mediterráneo.

El futbolista de 29 años vive su segundo ciclo por el fútbol de este archipiélago, tras haber vuelto el año pasado al país para fichar -sin continuidad- en Gimnasia y Tiro de Salta (Federal "A"). Antes jugaba en el Birkirkara, desde enero lo hace en Valletta F.C., el club más popular ubicado en La Valeta, capital del país insular. Con Alba como titular, el sábado vencieron por 2 a 1 al Gzira United y se coronaron campeones por 24° vez en la historia de esa liga. El marplatense jugó 11 partidos, anotó 2 goles y dio varias asistencias, siendo pieza importante. "Es una gran alegría. Faltando dos fechas estábamos a dos puntos del líder (Balzan F.C.). Y en la jornada final, llegamos igualados en puntos, ganamos, ellos perdieron y se logró un título importante. No todos los futbolistas argentinos en el extranjero logran cosas. No es fácil estar afuera lejos de todo y ganar un campeonato", contó a 0223 desde Malta, acompañado por su esposa Carla y su hija Rufina, con quienes pudo celebrar el título en el campo de juego. "A uno lo pone feliz poder representar al fútbol argentino y marplatense. Y a la distancia recibo el afecto de la familia y los amigos que siempre están pendientes", agregó.

El exChacarita ya se relame ante la posibilidad de otro título, ya que con Valletta buscará el domingo clasificar a la final de la Copa. "El 5 de mayo si Dios quiere podremos levantar otro trofeo. Y mirando hacia adelante, haber sido campeones nos dará la posibilidad de jugar la Pre-Champions League y la Pre Europa League. Son competiciones que nos pueden llevar ante cualquier equipo de elite mundial, no se juegan todos los días", remarcó.

Sobre su club, donde comparte plantel con los argentinos Santiago Malano (ex Racing de Avellaneda) y Juan Cruz Gill, Alba señaló: "Valetta aparte de estar en la capital del país, es el equipo más grande, que lleva más hinchas y eso es bueno. Lo otro que lo hace grande es poder ser campeón y clasificar a las copas europeas." Y contó algunas particularidades: "Entrenamos de tarde únicamente, porque a la mañana muchos malteses trabajan. Y por ejemplo, la ropa de entrenamiento nos la llevamos a casa y la debemos traer y cuidar nosotros. No tienen una utilería. Hay colaboradores, pero no podés dejar la ropa. Y entrenamos sobre césped sintético".

La competencia en la Premier League de Malta tiene su exigencia. Miguel Alba contó cómo es el fútbol de aquel país: "Está creciendo mucho, vienen muchos sudamericanos y con las ganas que tenemos, nos va muy bien. Siempre ponemos lo máximo, no nos gusta perder a nada. Tenemos dos argentinos más, hay un brasilero, y chicos que piensan parecido a un sudamericano. Por eso se logró el objetivo, hasta la antepenúltima fecha estábamos segundos y con tres fechas finales más difíciles que el líder, y todo se dio vuelta".

La Valeta, capital de Malta, fue designada "Capital Cultural Europea 2018". En un país turístico y que celebrará dicha elección, la vida parece perfecta. "El día a día acá es hermoso, es un país súper tranquilo, la seguridad es impresionante. Los nenes andan solos en la plaza y uno puede tomar un café sin peligro a que les pase nada." Y no duda al reflejar que desea quedarse allí o en el fútbol europeo, descartando una vuelta al país: "No pienso volver al fútbol argentino, el año pasado no tuve una buena experiencia. Si podría terminar mi carrera en el exterior, sería lo mejor que me puede pasar. Uno estando acá, por más que estás lejos, valorás y te das cuenta que la vida para la familia es 100 % segura y el cumplimiento de los clubes es total", comentó.

La carrera de Alba

Miguel Alba es uno de los tantos trotamundos que tiene este deporte. Surgido de las inferiores de Kimberley (campeón marplatense en 2004), probó sus cualidades en las exigentes divisiones formativas

de River Plate en Buenos Aires. Sin embargo fue en su retorno a la ciudad, para Unión en el Torneo Argentino "A", donde logró su primera continuidad y que lo llevó incluso a la B Nacional para jugar en Chacarita (2010/2011, 4 goles en 31 partidos). Tras retornar al "Celeste", comenzaron los periplos primero asentado en la segunda división argentina: un gran rendimiento en Douglas Haig de Pergamino (31 partidos, 8 goles en la 12/13), Santamarina de Tandil (14 PJ), y Guaraní Antonio Franco de Posadas (26 partidos, 5 goles). En el medio, pasó por Alianza Petrolera de Colombia (2013), Ñublense de Chile (2014), hasta que por primera vez "cruzó el charco" a la lejana Chipre. Jugó en Paphos y Ermis. Hasta que en 2017 vivió su primer ciclo en Malta. Volvió el año pasado al fútbol argentino, sin continuidad en Gimnasia y Tiro de Salta.