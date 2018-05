Toma en Nuevo Golf: aseguran que el terreno “no era una plaza” y piden tierras donde poder vivir

Hace una semana que un grupo de mujeres tomó unos terrenos sobre el barrio Nuevo Golf, distantes a unas 10 cuadras de Mario Bravo y Cerrito. A pesar del reclamo de los vecinalistas, que cuestionan que los lotes tomados pertenecen a una plaza, ellas aseguran que las tierras donde se establecieron precariamente eran un basural y piden al Municipio un terreno donde vivir.

En diálogo con 0223, Andrea, una de las mujeres que realiza la toma, explicó que la mayoría de las 42 familias que están en esa situación, son del puerto de la ciudad, que han perdido el empleo y “no tienen donde vivir”.

“Llegamos a esta instancia porque tenemos hijos, no tenemos trabajo ni dinero para pagar los alquileres. Este predio estaba vacío y lleno de mugre. Nosotros en ningún momento tomamos ninguna plaza. Hay mamás con sus hijos muy necesitadas”, describió.

En ese contexto, la mujer señaló que en un principio “eran 37 familias y ahora son 42. Hay mujeres que la mayoria tiene mas de 4 hijos y hasta una tiene 12 hijos. Mujeres que se han quedado sin trabajo o nadie puede cuidar a sus hijos. Acá hay despinadoras, envasadoras, fileteras que van a las 4 de la mañana a filetear por dos o tres cajones. También la gente se está quedando sin trabajo en el puerto. Ayer cerraron dos fábricas más”, alertó.

“El señor Mario Peralta, de la sociedad de fomento, nunca vino a hablar con nosotros, apenas mostró un plano donde se iba a hacer una salita y un jardin, algo que nosotros no nos negamos porque hace falta en el barrio. Él siendo el vecinalista, nunca vino para ver si necesitábamos algo. No es una lucha de pobres contra pobres. No molestamos a ningún vecino. Si nos tenemos que ir, nos vamos, pero queremos una respuesta u otro lote donde poder vivir”, concluyó.