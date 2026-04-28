"Un auto pasó y reventó la rueda": vecinos pusieron globos y butacas para señalizar un pozo hasta que lo arreglaron

Mezclando humor con bronca, los vecinos de San José se manifestaron por semejante bache: le pusieron butacas y globos a un pozo que generó inconvenientes en el tránsito y hasta destrozos en vehículos que circulaban por la calle.

La cuadrilla trabajando en la reparación.

No obstante, la Municipalidad recogió el guante tras la viralización de la intervención y esta mañana dispuso la obra para tapar el pozo. "Que bueno que lo van a arreglar, porque era muy profundo. Un auto pasó esta semana y se le rompió la rueda, la reventó", le dijo un vecino a 0223.

El camión de la Municipalidad.

La cuadra es la de 20 de septiembre entre Primera Junta y Rodríguez Peña. En el barrio, habían advertido que el asfalto cedía hacía meses pero nadie arreglaba la grieta que fue creciendo y generó un bache difícil de disimular pero, a la vez, complicado de esquivar para algunos conductores.

Emvial trabajó en la zona.

La originalidad de los vecinos fue más que los múltiples reclamos que, esta vez, logró la reparación.