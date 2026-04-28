SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Tránsito

"Un auto pasó y reventó la rueda": vecinos pusieron globos y butacas para señalizar un pozo hasta que lo arreglaron

La ocurrente intervención en el barrio alertó a las autoridades y terminaron arreglando el bache.

El singular reclamo en la calle 20 de septiembre.

28 de Abril de 2026 12:08

Por Redacción 0223

PARA 0223

Mezclando humor con bronca, los vecinos de San José se manifestaron por semejante bache: le pusieron butacas y globos a un pozo que generó inconvenientes en el tránsito y hasta destrozos en vehículos que circulaban por la calle.

La cuadrilla trabajando en la reparación.

No obstante, la Municipalidad recogió el guante tras la viralización de la intervención y esta mañana dispuso la obra para tapar el pozo. "Que bueno que lo van a arreglar, porque era muy profundo. Un auto pasó esta semana y se le rompió la rueda, la reventó", le dijo un vecino a 0223.

El camión de la Municipalidad.

La cuadra es la de 20 de septiembre entre Primera Junta y Rodríguez Peña. En el barrio, habían advertido que el asfalto cedía hacía meses pero nadie arreglaba la grieta que fue creciendo y generó un bache difícil de disimular pero, a la vez, complicado de esquivar para algunos conductores.

Emvial trabajó en la zona.

La originalidad de los vecinos fue más que los múltiples reclamos que, esta vez, logró la reparación.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar