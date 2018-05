Triste Realidad proyecta su DVD "Ancestros"

La banda marplatense "Triste Realidad" proyectará este viernes su primer DVD en vivo, ”Ancestros”, en El Patio - Cantina Cultural (Av. Constitución 5949) , a partir de las 23 con entrada libre y gratuita.

El mismo fue registrado la noche del 6 diciembre de 2013, motivo del festejo de los 10 años de la banda. El mismo fue grabado en el Teatro Cinco Sentidos de la ciudad de Mar del Plata, show donde la banda repasó temas de toda su discografía.

Ancestros contó con:

Ingeniero de grabación: Alejandro “Vaca” Borgongino.

Mezclado y Masterizado en Estudios Mix y Clandestino por Daniel Susperreguy y Triste Realidad.

Operador de Sonido en vivo: Daniel Susperreguy..

Fotografía: Laura Cerna.

Puesta en escena: Triste Realidad.

Dirección y Planeamiento DVD en Vivo: Ignacio Ramundo.

Cámaras: Herman Hanneck, Diego García, Martín "Bronka" Galeano, Rodrigo Lopez, Juan Franco Cavalieri, José Antonio Greco Carrillo e Ignacio Ramundo.

Músicos Ancestros Invitados: Eric Shokida, Marcos Toledo y Matías Becaria

De este nuevo material se desprende el videoclip:

Tocando ininterrumpidamente desde el 2003, la banda marplatense sigue escribiendo paso a paso, las páginas de un viaje sin final. Casi imposible es tener registro de la cantidad de recitales y la cantidad de artistas y bandas con los que Triste Realidad ha compartido escenario. Muchos fueron admirados de más chicos, destacados del punk rock a nivel nacional e internacional como Marky Ramone, Glen Matlock (Sex Pistols), CJ Ramone, Michale Graves (Misfits), Honest John Plain (The Boys), Cadena Perpetua, 2 Minutos, Massacre, Bulldog, Superuva, Expulsados, Flema, por nombrar algunas…

Presentaciones en vivo como en los 140 años de Mar del Plata, en Gap, su gira por Brasil y en el teatrito de Capital Federal son algunas de las más relevantes, que junto con la del show por sus 10 años editado recientemente en DVD marcaron un antes y un después en la banda.

Luego de varios ep's, Triste Realidad sacó su primer álbum oficial “Borderline” en el 2014. Disco de 12 canciones, principalmente por la línea del punk, por momentos a un rock más pesado, algunos pasajes de ska y hasta unas baladas punks.

El disco contó con la participación de los músicos Federico Pertusi (De Romanticistas Shaolin's, Attaque 77), Hugo Lobo (Dancing Mood) entre otros amigos invitados.

En noviembre de 2016 la banda editó su segundo álbum de estudio "Lista Clandestina". Este trabajo fue un disco Lado B, donde la banda realizó diez versiones libres de otros artistas.

El concepto principal de “Lista Clandestina” se basó en reflejar y dejar plasmada la libertad en la que la banda se encontraba al momento de tocar canciones de otros artistas al estilo propio de Triste Realidad, sin tener en cuenta las versiones originales más que para pura referencia.

Se versionaron canciones de Los Fabulosos Cadillacs, The Ramones, The Beatles, The Hives, The Clash, Pixies, Buzzcocks, Gustavo Santaolalla y un viejo tango llamado Caserón de Tejas.]

Durante el 2017, Triste Realidad además de presentarse en vivo por Buenos Aires y la Costa Atlántica, se dedicó a la composición de su próximo disco de estudio el cual ya se encuentra demeado y será grabado en el 2018.

Desde su comienzo, la banda siempre se dedicó a tocar con el objetivo de transmitir su música a todos lados. A lo largo de estos años Triste Realidad tocó en La Plata, Capital Federal, Ramos Mejía, Hurlingham, San Miguel, José C. Paz, Gerli, Quilmes, Martínez, Laferrere, Necochea, Pinamar, Santa Clara del Mar, Miramar, Balcarce, Villa Gessell, Mar Chiquita, San Bernardo, Mar de Ajo, Tandil, Olavarría, Gualeguay (Entre Ríos), entre otras ciudades.