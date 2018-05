Arroyo vetó una ordenanza que otorgaba beneficios a afiliados del STM

El intendente Carlos Arroyo vetó la ordenanza que permitía tramitar préstamos y tener descuentos en proveeduría a los empleados municipales, afiliados al sindicato de Trabajadores Municipales.

El Ejecutivo local había eliminado esa posibilidad y el Concejo Deliberante aprobó una norma para restituirla. Este viernes, el jefe comunal la vetó.

Cabe recordar que el secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, decidió dar de baja el aporte al STM y que estaba destinado a los empleados comunales para el Fondo de Préstamos Personales. Un beneficio de más 30 años.

En la sesión donde se aprobó la restitución de este beneficio, la concejal radical Cristina Coria explicó que “en el mes de noviembre del año pasado, el Ejecutivo Municipal le informa al STM que a partir de la fecha, con el plazo por supuesto para las operaciones que estaban girando, no se iban a seguir aplicando los códigos de retención que históricamente ha tenido el sindicato con el municipio, que se corresponde con dinero y con relaciones que son entre los trabajadores y el sindicato que los representa”.

A continuación, la edil le apuntó al secretario de Hacienda, Hernán Mourelle. “Algunas explicaciones que se dieron me parece que expresaban por parte de algún funcionario algún nivel de desconocimiento, porque me parece importante remarcar que no es dinero del municipio”, señaló. “El municipio -natural y lógicamente- no aporta sus recursos para estas operaciones sino que es dinero de los trabajadores que por una parte hacen su aporte para poder obtener este fondo de préstamos y por otra parte utilizan un servicio que también desde hace décadas utilizan a través de la proveeduría sindical”, añadió.

“Me parece que son algunas actitudes que no le hacen bien a la gestión, que no le hacen bien al Intendente, que yo entiendo que lo toman funcionarios de otro nivel, que no los toma el intendente, pero que en este caso nos ha obligado de alguna forma a tener que generar este instrumento que dé continuidad a esta retención que tantas veces le ha facilitado solucionar los problemas a los trabajadores municipales”, finalizó Coria.

A su turno, el concejal de Acción Marplatense, Santiago Bonifatti, también criticó al secretario de Hacienda. “Hace no mucho tiempo hubo conferencias de prensa donde se utilizaban las palabras como mafia, hubo denuncias penales que por supuesto no condujeron a nada, pero que las hubo, que se llevaron y que derivaron en que el propio sindicato tuviera que ejercer una defensa no sólo en los expedientes de Tribunales, sino también una defensa pública y una defensa frente a sus afiliados”, recordó el edil

Y puntualizó que “esa supuesta pelea que ha encontrado a un actor peleando mucho y a otros actores desarrollando sus tareas habituales, de alguna manera hacen que parezca que quitarles esta posibilidad a los afiliados sea castigar al sindicato, y en realidad lo que se está haciendo es perjudicar de manera directa a muchos afiliados que ven a la proveeduría del STM como única posibilidad de acceso al crédito”. “¿Por qué digo ‘única’? Porque la verdad que muchas veces sus situaciones económicas están tan comprometidas por circunstancias personales, cuestiones de créditos hipotecarios, prendarios, situaciones complejas, tarjetas de crédito que muchas veces engañan a la gente, cuevas de préstamo que están alrededor de esta manzana (tenemos como siete u ocho) que hacen que el trabajador municipal siga apremiado y que la única entidad que les presta a sola firma y además a partir de cuestiones puntuales o necesidades puntuales es el sindicato. Para lo cual además, basta con charlar con alguno de ellos, no tiene ningún tipo de interés y muchas veces el plazo diluye el capital que se presta. ¿Qué es lo que hace el sindicato? Atiende a sus afiliados, simplemente, como lo hace en otras situaciones”, finalizó Bonifatti.