Denuncia por mala praxis en Las Flores: tenía una infección en una muela y murió dos semanas después

A finales de marzo último, Ignacio Osterrieth, de 20 años, había realizado una visita al dentista por un dolor en una de sus muelas, que no pudo ser extraída. El miércoles 28, en la previa al fin de semana largo por Semana Santa, su familia lo llevó al hospital de Las Flores, el joven sentía dolor de garganta y tenía dificultades para hablar. Allí fue diagnosticado de “amigdalitis”. 48 horas luego de haber vuelto a su casa, quedó internado debido a que le costaba respirar.

El lunes 2 de abril siguiente, Milagros Venturo, su mamá, fue notificada de que su hijo debía ser trasladado de urgencia al hospital San Juan de Dios en La Plata. Ese mismo día Ignacio fue operado. Una semana después, debió ingresar nuevamente al quirófano y el miércoles 11 de abril su cuerpo dijo basta.

“Primero le dieron Amoxilina, Ibuprofeno y Diclofenac, aunque él no podía hablar ni respirar y escupía sangre. Dijeron que tenía faringitis”, contó la mujer sobre el inicio del triste derrotero de su hijo. “El doctor Sandoval decía que era un mañero y que había que dormirlo para que se tranquilazara” detalló Venturo sobre sus tensos momentos en el centro de salud de Las Flores. Cuando las autoridades sanitarias de esa localidad bonaerense le dijeron que el joven debía ser trasladado a la capital provincial, le explicaron que Ignacio “estaba todo tapado por la infección y tenía pocas horas de vida”.

Semanas después del fatal desenlace, Milagros decidió movilizar a toda su comunidad y presentar una denuncia. “Nunca me dieron esperanzas, no podían combatir la bacteria”, sostuvo la mujer, en pleno período de dolor. “Los médicos del hospital de La Plata dijeron que la bacteria era de alta mortalidad, pero que si se operaba antes tenía posibilidades de vivir. Esto se podría haber evitado”, señaló Milagros aún dolida. “En Las Flores no hicieron nada y me lo entregaron podrido”, sentenció la mamá.

La hermana menor del joven, Antonella, también expresó su dolor y su bronca contra el manejo del centro médico público de la ciudad de Las Flores: “Me dieron a mi hermano casi muerto y él aguanto todo lo que pudo”, afirmó. La semana pasada, los familiares organizaron una primera marcha con la intención de que tan lamentable historia no se vuelve a repetir. “Nos acompañaron varias familias afectadas porque el de Nacho no fue el único caso“, cerró Milagros en plena búsqueda de justicia, luego de denunciar al nosocomio por abandono de persona.