La Cámara Federal confirmó que al fiscal Alberto Nisman lo mataron

La Cámara Federal confirmó que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado por “consecuencia directa” de su denuncia contra la expresidenta Cristina Kirchner que formulara el 14 de enero de 2015 como titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA, acusando de encubrimiento a Cristina Kirchner y ex funcionarios de su gobierno.

Asimismo, quedaron firme las acusaciones contra Diego Lagomarsino, procesado como partícipe necesario del asesinato del ex fiscal. En el fallo de los camarista, confirmaron el procesamiento contra los custodios de Nisman, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y dos de ellos como encubridores, al no proteger como corresponde al fiscal muerto en enero de 2015.

Los jueces Irurzun y Bruglia, señalaron en su fallo que Nisman "fue víctima de un homicidio", desestimando la tesis sobre su suicidio , "es falso plantear que tenía temor de ir a exponer al Congreso", indicaron fuentes judiciales.

Al momento de explicar los motivos del homicidio, se refirieron a su rol de fiscal federal y que como tal "denunció a las máximas autoridades del país al investigar la firma del Pacto con Irán".

Por tal motivo, los jueces señalaron que se debe "continuar con la línea de investigación" que lleva el juez Ercolini sobre otros aspectos que se siguen pesquisando.

En el fallo Cristina Kirchner no está mencionada ni imputada, sí se hace referencia al vínculo del homicidio con la denuncia presentada cuatro días antes, contra la ex presidenta, por el supuesto encubrimiento del atentado de la AMIA a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, una acusación que fue investigada finalmente por el juez Claudio Bonadio y tiene a la ex Presidenta con pedido de desafuero y detención.

Para la Cámara quedó avalado también el informe de Gendarmería que concluyó que la muerte del ex fiscal de UFI AMIA, se trató de un homicidio, "ocurrido en el interior del baño y en el que participaron dos victimarios, uno de ellos manipuló el arma, mientras que el restante lo asistió y manipuló el cuerpo de la víctima". Todo habría ocurrido a las 2.46 del domingo 18 de enero de 2015.