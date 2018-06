El 48,7% de los marplatenses están a favor de la despenalización del aborto

A pocas horas del que el Congreso de la Nación comience a debatir la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una encuesta arrojó que el 48,7% de los marplatenses y batanenses está a favor de la despenalización del aborto, mientras que el 32,6 % está en desacuerdo.

Ante la pregunta orientada ya más a la legalización del aborto que a su despenalización y entendiendo la problemática como una cuestión de salud pública, el 57,8 % de la población se manifestó a favor que la atención médica se realice en los hospitales estatales y apenas un 27,4% se opuso a esa posibilidad.

“Resulta sorprendente como la mirada punitivista de la sociedad, como también aquellos que no tenían posición tomada en cuanto a la despenalización disminuye notablemente cuando se analiza el aborto desde un lugar de la sanidad pública y el derecho al acceso a la salud”, analizó el director del Centro de Estudios, José Luis Zerillo.

Por su parte, considerando que la posición de quienes se oponen al proyecto de legalización del aborto ha sido asumida desde la argumentación de la defensa a la vida, la muestra procuró también indagar sobre qué opinan los vecinos y vecinas de la ciudad sobre la pena de muerte. En tal sentido, un 50,5% de los encuestados se manifestó a favor de la misma, resultando un dato superior a la media nacional en lo que respecta al apoyo de una pena terminal. Ello contra el 36,2% que se opuso, el 8,6% que no expresó posición tomada al respecto y el 4,7% que no supo o no contestó a la consulta.

“El dato resulta sorprendente por dos motivos. Por un lado porque el porcentaje de la población que se encuentra a favor de la pena de muerte está varios puntos arriba del porcentaje a nivel nacional, y por otra parte, del entrecruzamiento de los datos surge una contradicción evidente con las respuestas dadas en lo que respecta a la oposición a la despenalización del aborto y la posición favorable a la pena de muerte. El 60% de los que se opusieron a la despenalización del aborto se manifestaron estar a favor de la pena de muerte”, resaltó Zerillo.

Por último, la muestra arrojó que pese a que un 50,5% de las personas se manifestó a favor de la pena de muerte, solo un 44,6% considera que la aplicación de la misma reduciría la delincuencia en la Argentina. En contraposición, un 42,4% considera que no generaría mayores beneficios en materia de seguridad.

La encuesta fue realizada en todo el Partido de General Pueyrredon y se relevaron en total 400 casos.