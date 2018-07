Confirmado: Alvarado y Boca se medirán en Lanús

Ahora sí, lo podemos oficializar. Porque hasta tanto la empresa organizadora no lo hiciera oficial, no se podía confirmar nada. Es que Alvarado era un simple espectador en la lucha de intereses de Torneos y Boca Juniors, y sólo esperaba que le avisen en donde se iba a jugar el partido. En ese contexto, el "torito" y su gente salieron favorecidos, ya que la idea de los "xeneizes" de jugar cerca de Buenos Aires permitirá que muchos hinchas marplatenses puedan viajar hasta Lanús, a 400 kilómetros de nuestra ciudad, para acompañar al equipo de Mauricio Giganti en un partido histórico el miércoles 1° de agosto a las 21.10.

Las otras sedes no convencían. La posibilidad de que se jugara en el José María Minella, como muchos intentaron instalar, nunca fue tal. Por una cuestión reglamentaria, los encuentros de Copa Argentina se juegan en canchas neutrales, y si bien el Mundialista no es propio de Alvarado, sí es su casa en los partidos oficiales y sentaría un precedente. Ante ese panorama, la aparición de Formosa primero y Mendoza después, suponían un dolor de cabeza para los simpatizantes locales porque era un viaje demasiado largo y costoso en un día de semana.

Por eso, cuando asomó el estadio de Racing de Avellaneda y luego el de Lanús, no cayó nada mal. Aunque la cercanía geográfica de Boca genere muchos comentarios, la realidad es que no hay ningún escenario a mitad de camino para que se realice el choque. Otra opción, para tener una distancia parecida, era Bahía Blanca, pero por la capacidad de la cancha de Olimpo y los kilómetros a recorrer por ambos planteles, no tendría mucha lógica.

Entonces, el "Néstor Díaz" será finalmente el estadio que albergará un partido histórico para Alvarado, en su primera vez oficial contra Boca Juniors, actual bicampeón del fútbol argentino y repleto de estrellas, entre los que sobresalen el mundialista Cristian Pavón, Carlos Tevez y los regresos de Darío Benedetto y Fernando Gago. La "Fortaleza" tiene una capacidad de 50 mil espectadores y, en los próximos días, se informará cómo será la división del estadio, cuántas entradas le otorgarán a cada equipo y cómo será la venta.

Mientras tanto, el equipo de Giganti, se sigue preparando, sin Gonzalo Lucero que sufrió un desgarro que lo marginará de dicho partido, pero con un plantel que fue tomando forma con las renovaciones y los refuerzos. De todas maneras, son concientes de las dificultades que ofrecerá el encuentro por la jerarquía del rival, pero son 90' y la Copa Argentina conoce de sorpresas, por lo que Alvarado se anima a soñar con un batacazo histórico que lo ponga en la tapa de todos los diarios del país, le dé un importante premio económico y le permita jugar una instancia más de la copa más federal.