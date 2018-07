Once Unidos y Punto Sur se llevaron el Apertura

Once Unidos cantó seis!! En una final apasionante, los de Parque Luro le ganaron a Punto Sur y se consagraron hexacampeones. (Fotos: Prensa Asabal)

Finalizó este fin de semana el Torneo Apertura de la Asociación Atlántica de Balonmano (Asabal), en donde se cumplieron los pronósticos y Once Unidos en varones y Punto Sur en mujeres se quedaron con el título.



Los de Parque Luro ya habían ganado en la ida como locales (25-23) y en la vuelta este sábado por la noche derrotaron otra vez por dos goles a Punto Sur, 27 a 25, para consagrarse por sexta ocasión consecutiva en Asabal, en este caso con el Torneo Apertura.

Nuevamente Once Unidos demostró ser el mejor equipo de la ciudad. En este caso le costó más que otras veces, el domingo pasado sin jugar bien ganó 25 a 23 y este sábado por la noche tuvo muy buenos 50 minutos, se relajó sobre el final y tuvo que sufrir, pero ganó otra vez por dos goles. El comienzo fue muy parejo, llegaron a estar 5 a 5 y ninguno podía sacar diferencia, con la visita en un gran pasaje de Germán Alberino, en tanto que los locales había un goleo más repartido, con Santiago Di Paolo como líder. De ahí en más un parcial de 4 a 0 para Once Unidos inclinó un poco la balanza, pero Punto Sur pudo mantener y hasta descontar con la buena tarea de Brian Ariznavarreta y Agustin Andreu. Sobre el final de los primeros 30 minutos pisó el acelerador el equipo de Bruno Puente y con Julián Verón y Rodrigo Fulgencio como goleadores, sumado a lo hecho en el arco por Alejandro Guardamagna, sacaron una ventaja importante de 16 a 9, que sumado a los dos goles de la ida, obligaba a ganar por 10 a los locales.

En la segunda parte con un Veron que parecía indetenible Once sacó la máxima de 9 goles (19-10) y parecía que la historia se iba a definir temprano. Pero Punto Sur no se dio por vencido y a pesar que de tanto el score como el tiempo no iba a su favor, intentó descontar, tuvo un buen pasaje de los arqueros Gian Soprano y Iglesias, secó al ataque rival y consiguió igualar el juego en 23, con la gran tarea goleadora de Jorge Demetrio, quien aportó tanto desde los costados como desde 7 metros. Fue un final para el infarto, ya que un par de goles de Punto Sur podían torcer un resultado que parecía definido, pero en ese momento afloró toda la experiencia de un equipo acostumbrado a ganar muy seguido y se quedó con la victoria y el título.

Once Unidos fue campeón por sexta vez seguida y viajará al Nacional de Adultos B con la esperanza de lograr el ascenso para Asabal. Por su parte Punto Sur aguardará el reinicio con el Torneo Clausura para intentar sumar un título y llegar de la mejor manera al Torneo Súper 4.

Punto Sur bicampeón entre las chicas

Las oriundas del club del Puerto de Mar del Plata reafirmaron lo hecho en 2017 y se quedaron con el Torneo Apertura al vencer a un duro Ferro de Olavarria, que había eliminado a Once Unidos en Semis y dio batalla hasta lo último en la Final.

En el primer partido, disputado este sábado por la tarde en Mar del Plata, Punto Sur sacó una amplia ventaja de 32 a 22 ante Ferro, para jugar la vuelta el domingo por la tarde en Olavarria de otra manera.

Con gran cotejo del tridente Maurotto, Palahi y Otermin, el conjunto "Carbonero" logró vencer 21 a 19 a Punto Sur, pero esos 10 goles del sábado fueron mucho. Las dirigidas por Facundo Maiques, con gran partido de Rocío Rodríguez, sumado a lo echo por Errecalde, Villarreal e Hidaldo, les dio un nuevo título, esta vez fuera de casa.