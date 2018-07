Aborto legal: “Pañuelazo” verde en Mar del Plata y cuenta regresiva para la votación en el Senado

El debate sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que -ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados- entró en tiempo de descuento y las organizaciones de mujeres volvieron a pedirle a los legisladores que el próximo 8 de agosto “voten para el pueblo” y no a partir de sus convicciones personales o religiosas. Así lo hicieron saber en un nuevo “pañuelazo” verde que se realizó este martes en el monumento a San Martín, en pleno centro de Mar del Plata.

Hasta allí se acercaron integrantes de colectivos feministas, movimientos estudiantiles y dirigentes sociales y políticos para exigir que se apruebe la despenalización del aborto. Ese escenario, además, será epicentro de la vigilia que se realizará el día de la votación en el Senado, mientras que alrededor de 300 mujeres de Mar del Plata viajarán al Congreso a esperar los resultados de la discusión en el recinto.

“Le pido a los senadores que no piensen desde lo moral ni lo religioso, sino que hagan desde una realidad concreta que viven miles de mujeres que hoy mueren por abortos clandestinos y que también son hospitalizadas por las condiciones deplorables a las cuales llegan después de haberse realizado esta práctica de forma clandestina”, sostuvo Laura Hochberg, referente de la Multisectorial de la Mujer a nivel local.

En diálogo con 0223, remarcó que, en caso de que no se apruebe la ley, “se perpetuará la clandestinidad y el riesgo de muerte de muchísimas mujeres”. Al mismo tiempo, advirtió que “las mujeres van a seguir buscando la forma para interrumpir un embarazo no deseado, de eso no hay dudas”.

“Los senadores están legislando en un momento histórico y tienen que pensar en el pueblo, en las mujeres”, insistió.

Al analizar el nivel de debate que se dio primero en Diputados y ahora en el Senado, Hochberg consideró que es “espectacular, tanto de los que están a favor como en contra, porque acá lo importante es que se logró poner en debate este tema”. “Nosotras logramos romper con esa hipocresía de una realidad que existió siempre en Argentina y de la que nunca se habló; que se mantuvo escondida en la ilegalidad. Hoy todo el mundo habla del aborto e, incluso, muchísimas personas han cambiado de opinión a partir de la información”, aseguró.

También destacó la participación de “miles de pibas jóvenes” en la campaña. “Se han acercado a dar su opinión y sienten su derecho de defender su derecho de poder decidir sobre su cuerpo. Tienen muy en claro sus ideas y este es un momento en el que lo pueden expresar, incluso, con rebeldía, porque en muchas escuelas ni siquiera hay educación sexual”, explicó.