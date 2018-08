Masiva protesta de transportistas de personas con discapacidad: "Estamos cada vez peor"

En el marco de un paro nacional, con protestas frente al Congreso y en 8 provincias, transportistas de Mar del Plata realizan un corte con unas 70 combis, frente al Municipio, en Luro e Yrigoyen, reclamando por la deuda de las obras sociales y por la actualización de los servicios.

En diálogo con 0223, Juan Goldar, presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad (Atpcd) recordó que el reclamo por la deuda de las obras sociales del estado como Ioma o Incluir Salud, “viene desde hace tiempo” y con trabajadores que se les adeuda de 8 meses a un año.

En ese punto, remarcó que “ahora también las privadas comenzaron a pagar de manera atrasada los servicios de transporte, algo muy anormal”.

Asimismo, Goldar sostuvo que además de la deuda, reclaman por la regularización de los pagos y la adecuación y actualización de los aranceles.

“Todo lo que es profesional de la discapacidad, se maneja con un nomenclador nacional y desde octubre del 2017 el transporte no tuvo ningún tipo de aumento. Todos los aumentos del combustible los tenemos que aguantar sin ningún tipo de actualización de aranceles. Comprar un rodado cero kilómetro sale un millón de pesos, algo imposible”, razonó.

En esa situación, Goldar razonó que “los números no dan. Hay colegas que están cambiando la plata, no hay ganancia. Eso si le pagaran al día. El sistema está cada vez peor. Queremos que no se perjudiquen las personas con discapacidad”, concluyó.