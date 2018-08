Tras dos suspensiones, vuelve el fútbol local

El Torneo Apertura de fútbol "Norberto Eresuma" de la Liga Marplatense de Fútbol, en la sexta fecha de la Zona Campeonato y la quinta de la Reválida finalmente podrá jugarse este sábado, luego de dos suspensiones por mal clima.

Pensando en los líderes de las zonas, Quilmes, que manda en la Campeonato, tendrá una parada difícil en el Mario Della Torre ante Nación. El Cervecero, de gran temporada, aún no ha quedado libre en esta segunda fase y por eso será fundamental juntar la mayor cantidad de puntos así el descanso obligado no le hace peligrar su puesto de privilegio. Por el lado de los "Bichos Azules", Luis Machado viene de dos partidos "chivos" ante Círculo (empate 1-1) y River (victoria 1-0) pero no podrá contar con varios jugadores por distintas sanciones disciplinarias.

Por el lado de la Reválida, el líder Cadetes volverá a jugar en la Autovía 2 recibiendo a Once Unidos en un encuentro que promete buen fútbol. Los de la calle San Juan suman diez unidades y continúan mostrando lo hecho en el primer tramo del Torneo donde quedaron en la puerta de clasificación al grupo de "arriba" y los de Parque Luro, con altibajos, tendrán la oportunidad de sumar de a tres y alcanzar a su rival. Este será un partido que se reeditará ya que se enfrentaron en la quinta fecha de la Zona B con victoria para los de Acuña por 3 a 1 gracias a los goles de Mársico, Siepe y Gelmini.

La programación completa:

Cancha de Cadetes

13hs, Cadetes vs Once Unidos (Abboud, Samatán y Álvarez)

15hs, Colegiales vs Los Andes (Cingolani)

Cancha: Libertad

13hs, Huracán vs Al Ver Verás (Mustafá, Quadarella e Izza)

15hs, Libertad vs General Mitre (Gerez)

Cancha: River

13hs, General Urquiza vs San Isidro (Miranda, Baquero y Chávez)

15hs, Peñarol vs Independiente (Nuesch)

Cancha: Kimberley

13hs, El Cañón vs Alvarado (Orellana, Ruíz Díaz y Carmona)

15hs, Kimberley vs River (Sanz)

Cancha: Banfield

15hs, Banfield vs Atlético Mar del Plata (Llona, Gutiérrez y Avero)

Cancha: Deportivo Norte

14hs, Deportivo Norte vs Unión (Araujo, Debrina y Lastra)

Cancha: Nación

15hs, Nación vs Quilmes (Millas, López y Arrendazzi)

Cancha: Argentinos del Sud

14:30hs, Argentinos del Sud vs San Lorenzo (Miguel, Contreras y Loza)

Cancha: Talleres

15hs, Talleres vs Racing (Mayer, Núñez y Dïaz)

Cancha: Boca

15hs, Boca vs San José (Monteagudo, Lunegro y García)