Peligra el tratamiento de diálisis de 382 pacientes de Mar del Plata

La Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (ARD) advirtieron que los servicios de diálisis atraviesan una situación crítica, debido a la deuda que mantienen la Agencia Nacional de Discapacidad (exProfe), Pami y el Ministerio de Salud de la provincia con las distintas entidades que realizan este tratamiento.

En ese marco, señalaron que de no revertirse esta situación podrían dejar de prestar el servicio, lo cual afectaría a 382 pacientes de Mar del Plata que se realizan este tratamiento en 6 centros de salud.

El doctor Alfredo Casaliba, presidente de la asociación, explicó a 0223 que las últimas reuniones que mantuvieron con las autoridades responsables no arrojaron resultados satisfactorios. En ese contexto, indicó que hubo centros de diálisis en provincias como Misiones, Río Negro y algunas ciudades bonaerenses que debieron cerrar por este motivo.

El médico señaló que la Agencia de Discapacidad tiene demoras de varios meses, Pami tarda más de dos meses en pagar y el gobierno provincia comenzó a pagar a fines del mes pasado los primeros servicios en lo que va del año. “Están dejando a la buena de Dios a pacientes y equipos tratatantes”, dijo Casaliba.

El especialista señaló que la insuficiencia renal es una “epidemia” que crece en el mundo. En la Argentina, la falta de donantes vivos o fallecidos y la existencia de un tratamiento efectivo como la diálisis hace que el número de pacientes crezca año a año.

En ese marco, Casaliba detalló que los pacientes que se someten a diálisis reciben un tratamiento “muy sofisticado” por la aparatología, la calidad de los materiales que se utilizan y los recursos humanos. Cada paciente necesita 13 sesiones por mes.

“Es un tratamiento muy costoso”, dijo, aunque aclaró que desde hace tiempo el valor de las sesiones no se corresponde con los aumentos que sufren los aparatos, los insumos y los incrementos salariales. “La demora en el pago y el bajo valor de las prestaciones, hace que muchos centros se vean amenazados”, dijo Casaliba.

El presidente de la asociación remarcó que los hospitales públicos que pueden realizar este tipo de tratamientos están colapsados. Por eso, reclamó una respuesta urgente de las autoridades. “Estamos pidiendo que nos reciban. No nos ha quedado nada por decir y no obstante lo detallado con lo que hemos relatado la situación no hemos obtenido respuesta”, dijo Casaliba y remató. “Con palabras no resolvemos la situación porque el paciente que no se lo dializa se complica y muere”.