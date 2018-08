8A: jornada clave en el Senado, a la espera de la aprobación del aborto legal

Tras cuatro semanas de debate en comisiones, este miércoles el Senado tratará el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que el 14 de junio tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. El inicio de la sesión legislativa está previsto para las 9.30 y se estima que será maratónica.

A horas del comienzo de una nueva jornada histórica, cientos de miles de mujeres a favor de la despenalización del aborto empezaron a partir desde distintos puntos del país con destino al Congreso para protagonizar una auténtica “marea verde”.

En el caso de Mar del Plata, desde la madrugada del miércoles, integrantes de distintos colectivos feministas viajarán para participar de la espera frente al Senado. En total, desde la ciudad partirán 13 micros, además de otros vehículos particulares. A partir de las 17 también habrá una vigilia en el monumento a San Martín, en pleno centro marplatense.

"Es hora de que las mujeres dejen de morir en lugares espantosos sólo por ser pobres”

“Vamos con la expectativa de que el proyecto sea aprobado y que, si llegan a haber modificaciones y el expediente vuelve a Diputados, tendría que volver a tratarse en el transcurso del mes. Entendemos que están todas las condiciones dadas para que se apruebe”, sostuvo Valeria Crespo, integrante de la Multisectorial de la Mujer y miembro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.

En diálogo con 0223, advirtió que “hoy los ojos del mundo están puestos en lo que ocurra en Argentina” y destacó que la lucha por la despenalización del aborto en nuestro país fue “contagiándose a otros países de Latinoamérica en los que las mujeres también piden por la ampliación de sus derechos”.

“El aborto legal es una deuda y este es un momento histórico porque se pudo poner el tema en discusión en todos los ámbitos y, a partir de eso, habilitar el debate en el Congreso. Para nosotras, eso ya es positivo, un avance enorme”, puntualizó.

Por su parte, Sandra Schmuker, representante del Frente de Mujeres del Movimiento Evita, instó a los legisladores a aprobar el proyecto de IVE porque “durante más de un siglo las mujeres han sufrido demasiados horrores y es momento de que las arbitrariedades dejen de ocurrir”.

“Los ‘provida’ son ‘promuerte’ porque niegan una realidad: los abortos existieron siempre y si no se legaliza las mujeres pobres seguirán muriendo en la clandestinidad”, enfatizó y aunque reparó en que es posible que el proyecto de ley no logre los votos suficientes en el Senado, Schmuker se mostró confiada en que “si no sale ahora, saldrá en algún momento”.

Y definió: “Más allá de los resultados en el Congreso, seguiremos luchando para conseguir nuestros derechos. Es hora de que el patriarcado se caiga y las mujeres dejen de morir en lugares espantosos solo por ser pobres”.

"El Estado debe acompañar a las mujeres embarazadas, no eliminar al niño"

Por su parte, las denominadas agrupaciones “provida”, que rechazan el proyecto de IVE, también planean movilizarse al Congreso: desde Mar del Plata, aseguran, saldrán unos 15 micros con militantes defensores de “las dos vidas”.

Leonardo Castillo, referente de la agrupación Marcha por la vida de Mar del Plata, dijo que esperan con ansiedad el debate de los legisladores y afirmó que están “esperanzados”. “El Estado tiene que tener una postura combativa contra el aborto porque es un delito y así está establecido en el Código Penal”, manifesttó al ser consultado por 0223.

Tras destacar que “son millones” las personas movilizadas en contra del aborto, Castillo consideró que una alternativa a la IVE es “agilizar los trámite de adopción”, además de “trabajar como sociedad para que se tenga en cuenta la a las mujeres en situación de vulnerabilidad” y “brindarles asistencia económica, psicológica, en todo los aspectos”.

“Hay muchas chicas que deciden abortar porque están solas o no tienen trabajo, pero hay muchas organizaciones que pueden ayudar a esas mujeres que están en duda: se les muestra que llevan un bebé, se trata que lo vean como hijo. Creemos que hay otros caminos y el Estado debería tener esa función”, apuntó.

En esa línea, Castillo insistió en que “el Estado debe acompañar a las mujeres embarazadas y no eliminar al niño” y aclaró que quienes sostienen esa postura no lo hacen “sólo por una cuestión religiosa, sino porque están a favor de la vida”.