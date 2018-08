La historia detrás de una nueva toma de terrenos en Nuevo Golf

Vecinos de diferentes sectores del barrio Nuevo Golf y de otras partes de Mar del Plata protagonizan por estas horas una importante toma de terrenos de ese barrio ubicados en Cerrito y Calle 79, linderos a las plazas públicas donde desde hace cuatro meses familias mayormente agrupadas en el Movimiento Popular La Dignidad reclaman al municipio un espacio dónde vivir.

La toma de los terrenos linderos parece haberse desatado después de darse a conocer públicamente la posibilidad de que las familias puedan asentarse en algunos de esos terrenos pertenecientes al sector privado.

Desde el comienzo del conflicto, de parte de la Sociedad de Fomento del barrio buscan a la par de las familias una solución para la falta de acceso a tierra con el objetivo de una vivienda única. "Como el municipio y la Justicia no daban una solución concreta salimos a buscarla al sector privado", explicó a 0223 el presidente de la entidad, Mario Peralta, sobre el inicio de la situación.

De esa forma el referente barrial explicó: "La primera toma se realizó en las plazas públicas (lotes 57 y 56), pero ese espacio está pensado como un pulmón verde donde también se pueda dar respuestas en áreas como salud y el cuidado de la niñez, por lo que se planifica construir una sala de salud y un jardín guardería , dos grandes necesidades que tienen los vecinos del barrio hace mucho tiempo, entonces se empezó toda una búsqueda para encontrar otro lugar donde esas familia podían establecerse y se encontraron un grupo de manzanas de las cuales es apoderado Marcone Propiedades, quien manifestó en una reunión vecinal que esos lotes podían ser expropiados por el municipio".

"Esos terrenos tienen deudas muy grandes que la Municipalidad podría condonar y expropiar para donar a las familias", indicó Peralta y añadió: "Si bien ese proceso es largo y lleva por lo menos dos años, el señor Marcone nos dijo que articulando con el municipio ellos podrían extender un permiso provisorio para poder ocuparlos".

Sin embargo, cuando esa información fue comunicada a la referente de la organización que lleva adelante la toma en la plazas públicas, "dijeron que no, argumentando que no se les daba ninguna garantía". "Y en realidad esa garantía sí estaba, porque era el propio apoderado era quien se manifestaba a favor de que estuvieran ahí, con la posibilidad de escriturar a futuro una vez que los terrenos sean expropiados", resaltó.

Esta semana el conflicto se acentuó, luego de que conocida esa posibilidad familias de otros barrios de Mar del Plata se unieran a la toma.



"La idea es siempre priorizar el bienestar de las familias, pero ahora todo se desvirtuó", lamentó el vecinalista y señaló: "Lamentamos que no se haya aprovechado esta oportunidad ni podido llegar a un acuerdo. "Es una situación que no sólo los afecta a ellos sino también a las más de mil familias que actualmente viven en Nuevo Golf, sobre todo teniendo en cuenta que las oportunidades así no son muy frecuentes", concluyó el presidente de la Sociedad de Vecinos.