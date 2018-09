Denuncian que el municipio no asiste a mujeres víctimas de violencia de género

Las integrantes de la Multisectorial de la Mujer realizaron este lunes un nuevo abrazo solidario a la Dirección de la Mujer, de Alberti 1518, para denunciar la “falta de decisión política” del Municipio, que aún no resolvió la ausencia de profesionales que asisten a las mujeres víctimas de violencia de género. Como venían advirtiendo, esta semana el estado municipal casi no cuenta con psicólogas y una abogada para la contención de las víctimas.

"Una psicóloga se jubiló el viernes, la otra entra con licencia por maternidad y queda solo una que en pocos días pasa a estar en la dirección del Hogar Gale, además que no hay abogada. Con una administrativa y una cuidadora de niños no alcanza", advirtió Laura Hochberg, referente de la Multisectorial de la Mujer, en diálogo con 0223.

“El martes pasado hicimos un abrazo solidario a la Dirección de la Mujer y cuando terminamos, tuvimos una entrevista con Patricia Leniz y Guillermo Schütrumpf de Desarrollo Social y les planteamos nuestra preocupación por la falta de personal que atiende a las mujeres víctimas de violencia en la Dirección. Hoy ya son tres psicólogas y una abogada que ya no están y próximamente pasará con las dos asistentes sociales, una administrativa y una cuidadora de niños”, sostuvo

Desde ese colectivo de mujeres recordaron que esta problemática vienen siendo denunciada desde marzo pasado y cuestionan “la falta de actitud política” por parte de Desarrollo Social, que dirige la arquitecta Patricia Leniz.

“Leniz trató de explicar lo inexplicable, porque no pudo dar ninguna respuesta concreta. Ella es consciente del Movimiento de Mujeres. Pero no tiene voluntad política”, evaluó Hochberg.

“Hay 44 mujeres que no van a poder ser atendidas en los grupos de reflexión, 11 mujeres en lista de espera por atención psicológica individual. Ella nos dijo que `van a tratar de sacar una profesional de un lugar y ponerlo acá´. Pero esto no es un tema de sacar o poner, los profesionales tienen que saber de violencia de género porque si no, no sirve. Esto es gravísimo”, explicó.

Por último, Hochberg sostuvo que a pesar de los dos abrazos solidarios a la Dirección de la Mujer, “todavía no hubo respuestas” y ante la ausencia de la funcionaria del cual depende el área, "resolvimos seguir el próximo jueves 20 a las 11 con una sentada en las escalinatas de la Municipalidad para esperar que nos atienda el Intendente”, cerró.