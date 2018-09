Desde el Ejecutivo local minimizan las excepciones en la construcción y descartan reformular el COT 

Tal como adelantó 0223, desde el bloque de concejales de Cambiemos están planteando “debatir un nuevo Código de Ordenamiento Territorial”. Sin embargo, el secretario de Obras y Planeamiento Urbano de la comuna, Guillermo De Paz, descartó avanzar en un nuevo COT.

En declaraciones a Radio Brisas, el funcionario de Carlos Arroyo explicó que “no está en nuestro eje de gestión la modificación del Código de Ordenamiento Territorial. En esta gestión, no haremos una revisión del COT. Hemos hechos modificaciones a las ordenanzas en casos puntuales y ahora estamos trabajando con el Foro de la Construcción”.

A continuación, De Paz consideró que “hay mucha cuestión sobre el COT y las excepciones. La mayoría de la gente que habla lo hace desde el punto de vista de la política. No lo hacen desde el punto de vista de la profesión. Hay mucho de oportunismo en estas cuestiones”.

A vez, el secretario de Obras y Planeamiento del municipio detalló que “en el 2016, el municipio aprobó 255 mil metros cuadrados por normativa y Obras Privadas. En el 2017, se aprobaron 265 mil metros cuadrados por normativa. Y este año a pesar del dólar y las dificultades ya hemos aprobado 211 mil metros cuadrados por normativa. Llevamos un 25% más que el año pasado”. “Esta es la cifra que se aprueba anualmente en esta ciudad. Ninguno de estos metros va al Concejo Deliberante”, destacó.

“En estos tres años, hemos mandado al Concejo para que se trate por excepción el 1 ó el 2 por ciento de los mencionados 750 mil metros cuadrados aprobados, todos con normativa vigente. Es nada. Es decir, casi el 97 por ciento no requiere de una mirada particular del Ejecutivo sobre esos proyectos”, destacó el funcionario y subrayó: “La normativa es la que soporta la construcción de la ciudad. Las excepciones son casos muy particulares”.

“Cuando se envía una excepción al Concejo Deliberante, no estamos dando ninguna excepción de metros cuadrados ni cantidad de habitantes ni ocupación del suelo. No hay ninguna excepción. No hay una especulación de metros”, recalcó De Paz, quien agregó: “Se cambia la forma del edificio. Se modifica la altura, cumpliendo con la ley. Esos mismos metros que enviamos al Concejo Deliberante pueden ser aprobados por normativa. No es una excepción de metros, solamente se libera el plano límite”.