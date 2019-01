Primera refuerzo y caída de Aldosivi ante Unión en su primer amistoso

Aldosivi afrontó este caluroso sábado por la mañana su primer partido amistoso del año. En su predio deportivo, el conjunto portuense cayó 1 a 0 con Unión de Santa Fe, su par en la Superliga de primera división. A la vez, el club oficializó la llegada del primer refuerzo, el zaguero Manuel Capasso (ver aparte).

El defensor Claudio Corvalán, a los 26 minutos de la etapa inicial y luego de un córner donde la defensa perdió las marcas, anotó la única diferencia para el "Tatengue".

En los diez minutos iniciales, Unión tomó el control del juego en base a una presión alta que incomodó al equipo de Gustavo Álvarez. Un tiro libre de Nelson Acevedo, apenas desviado, fue la primera jugada de riesgo. Pero de inmediato Aldosivi se acomodó y empezó a intentar manejar la pelota más prolijamente. "¡Paciencia, juego!", gritaba el entrenador al lado del campo de juego. Partiendo desde los centrales, con mayor intencionalidad en el sector izquierdo con el "pibe" Franco Pérez. Sin embargo, al "Tiburón" le costó desnivelar y abastecer a Cristian Chávez, nuevamente centrodelantero mientras la dirigencia busca un "9" para acompañarlo.

A los 26 minutos, Unión se puso en ventaja: córner desde la izquierda, alguien "peinó" la pelota en el primer palo y solitariamente el zaguero Corvalán definió de zurda, casi en el área chica.

Cristian Chávez jugó de "9", pero no tuvo situaciones (foto: Diego Berrutti).

En la reanudación, antes del descanso, Matías Pisano tuvo su ocasión con un zurdazo dentro del área que tapó el veterano Nereo Fernández.

Los segundos 30 minutos tuvieron a Aldosivi como absoluto dominador. Siendo intenso, pero con poca claridad ante un rival muy sólido defensivamente. A los 8 minutos la visita tuvo el 2 a 0, pero Pitón fue muy generoso y en vez de definir, habilitó a Zabala, que remató alto.

Con el ritmo lógico de una pretemporada, sin lucimientos, el partido perdió atractivo. Aldosivi tenía la pelota, pero no encontraba espacios. Gran labor de Federico Gino por derecha, más activo Pisano, pero el equipo al margen de algún desborde no pudo definir. En la última, nuevamente Pisano no pudo con Fernández, que tapó con el pie.

Síntesis

Aldosivi (0): Luciano Pocrnjic; Emanuel Iñiguez, Emiliano Amor, Leonel Galeano y Lucas Villalba; Federico Gino, Dardo Miloc, Juan Galeano; Matías Pisano, Cristian Chávez y Pérez. DT: Gustavo Álvarez.

Unión de Santa Fe (1): Nereo Fernández; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Claudio Corvalán y Bruno Pittón; Diego Zabala, Nelson Acevedo, Mauro Pittón y Braian Álvarez; Franco Fragapane y Franco Troyansky. DT: Leonardo Madelón.

Gol: PT 26´ Claudio Corvalán.

Nota: se jugaron dos tiempos de 30 minutos.

Árbitro: Diego Álvarez.

Cancha: predio Aldosivi.

SANTAMARINA, BOCA Y RACING

Aldosivi jugará el próximo sábado con Santamarina de Tandil, pero con mayoría de suplentes y juveniles, ya que al día siguiente (domingo 20 a las 22.10) jugará ante Boca en el José María Minella, por una copa en disputa. El sábado 26 a las 21.30, será turno de recibir al líder Racing en la reanudación de la Superliga.

TRIUNFO EN EL FINAL ENTRE SUPLENTES

En el segundo partido, Aldosivi se impuso por 2 a 0 ante Unión, con goles de Emiliano Ozuna y Nahuel Yeri a los 25 y 28 minutos del segundo tiempo.

El elenco de Gustavo Álvarez formó con: Fabián Assmann; Yeri, Jefferson Mena, Leonardo Sánchez y Leandro Sapetti; Fernando Godoy, Ezequiel Videla e Iván Colman; Facundo Castillón, Emiliano Ozuna y Javier Iritier.

En tanto, Unión alineó a: Papaleo; Blasi, Calderón, Godoy, Lebus; Duarte, De Iriondo, Comas, Machuca; Gallegos y Andrada.

PRIMERA INCORPORACIÓN: MANUEL CAPASSO

Aldosivi anunció esta mañana una sorpresiva incorporación: el defensor central Manuel Vicente Capasso, de 22 años, surgido de Acasusso (donde ya jóven se convirtió en referente) y con último paso por Defensa y Justicia.

En Acasusso debutó en 2015, y desde entonces jugó 90 partidos en la B Metropolitana, donde anotó 5 goles. La última temporada, integró el plantel de Defensa y Justicia en la Superliga, pero no llegó a debutar. Un jugador con personalidad, fuerte en la marca, buen juego aéreo, según destacan.

La dirigencia está abocada a la llegada de un "9", con negociaciones vigentes que podrían encaminarse en los próximos días.