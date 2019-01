Gimnasia hizo la diferencia y después lo aguantó

Con un buen primer tiempo y aprovechando el desconcierto de Racing en las pelotas paradas, Gimnasia hizo la diferencia, en el segundo tiempo le costó mantener la intensidad, terminó sufriendo, pero lo aguantó para quedarse con el triunfo por 2 a 1 en el partido que abrió el Fútbol de Verano en el José María Minella. Mussis y Guanini marcaron para el equipo de Troglio, mientras que Cristaldo descontó para la "academia".

Lo madrugó Gimnasia, en la primera llegada. Una pelota parada desde la izquierda, una serie de rebotes, nadie la pudo sacar y Franco Mussis, a la carrera, llegó para tirarse en una especie de tijera para conectar de pique al piso, imposible para Javier García que todavía no había tocado la pelota y ya la estaba sacando del fondo. Lo que muchas veces fue una virtud para el equipo de Coudet, en el primer tiempo fue una pesadilla. Porque cada centro que caía al área era anticipado por un jugador del "lobo". Por eso, no sorprendió que una ejecución magistral de Víctor Ayala, a los 24', haya ido directo a la cabeza de Manuel Guanini que se elevó y metió el frentazo bajo, al medio del arco, que superó la respuesta del arquero y selló el 2 a 0.

Intentó recuperarse Racing, pero no tuvo juego. Los encargados de generarlo no estuvieron finos en ataque y no le dieron una mano a Nery Domínguez en la recuperación, por lo que el exCentral e Independiente padecía esa desventaja con los mediocampistas platenses. Encima, un pase atrás a Javier García casi termina en blooper del arquero, la pelota le pasó por abajo del botín y alcanzó a sacar sobre la línea lo que hubiera sido el tercero. Recién ahí se animó un poco la "academia", con una corrida de Cristaldo que terminó mal con un centro que amortiguó y fue a las manos de Arias y con una buena definición del "Churry" desde la medialuna, que buscó el ángulo izquierdo y se fue sacándole pintura.

En el arranque del complemento continuaron las complicaciones de Racing en los envíos aéreos en contra, pero levantó a la gente con la primera buena combinación en ofensiva de la mano de Pol Fernández que alcanzó a despejar Litch dentro del área chica. El juego era chato, Gimnasia ya casi no se acercaba y a la "academia" le costaba progresar en el campo. Los ingresos de Zaracho y Centurión le dieron otra dinámica, pero no inquietaban a Arias y los minutos se diluían. Sobre la media hora, el "10" rompió un poco con la apatía con una buena acción individual por la izquierda, metió un caño de lujo y probó al primer palo pero encontró bien parado a Arias.

El conjunto de Coudet era claramente protagonista en los minutos finales, pero le faltaba oportunismo para aprovechar las ocasiones. Cristaldo se sacó bien de encima a Giuffrey, sacó el pase atrás para Pol Fernández que quiso controlar y permitió la recuperación Faravelli. En la siguiente, trepó Soto por izquierda, enganchó para adentro, probó de derecha y Cristaldo empujó entrando por el segundo palo en posición dudosa. Con el descuento, Racing se durmió y Gimnasia tuvo dos seguidas para definirlo. De contra, Comba recibió de Faravelli y rompió el palo izquierdo y, en la siguiente, terminaron una jugada desde afuera, le quedó a Guanini que controló, giró y sacó un derechazo que obligó una espectacular intervención de García.

Los minutos finales fueron emotivos. Racing quería forzar los penales y Gimnasia intentó cerrar el partido jugando lejos de su arco. Los de Coudet tuvieron el empate en un tiro libre de Soto que se estrelló en el travesaño y un remate de Centurión en inmejorable posición que fue directo al cuerpo de un defensor. Mereció más la "academia" en el tramo final del partido pero no le alcanzó y Gimnasia fue el primer ganador del verano.