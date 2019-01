Unión agudizó el dolor de cabeza de Boca

La ilusión que renovaban los hinchas de Boca luego de lo que fue la final de Copa Libertadores ante River, con nuevo entrenador, se diluyó rápidamente. No porque no pueda recomponerla de ahora en adelante, pero en su primera presentación de 2019, el conjunto de Gustavo Alfaro dejó una pobre imagen que le costó la derrota por 2 a 0 frente a un buen Unión de Santa Fe en el segundo partido del verano en el José María Minella. Augusto Lotti, que ingresó en el arranque por una lesión, fue el autor de los dos tantos de los de Leonardo Madelón.

El primer tiempo de Boca fue un "deja vu" para la gente que copó el sector norte del José María Minella. Porque todos notamos que era el equipo de Gustavo Alfaro, pero tranquilamente podía ser el de Guillermo Barros Schellotto. Carente de juego, impreciso, sin profundidad y sumamente predecible. A diferencia del anterior, que en algún momento lastimaba, pasó los primeros 45' sin patear al arco, salvo un disparo débil de Cristian Pavón a las manos de Nereo Fernández. Y del otro lado, hubo un equipo. Unión jugó como tal, firme en el fondo, sin dar espacio para los peligrosos delanteros "xeneizes", distribuyó bien la pelota en el medio y se animó arriba.

Por eso, en un contexto parejo, y sin llegadas a los arcos, fue el que rompió el cero. A los 20', Damián Martínez desbordó por derecha, llegó al fondo y sacó un centro preciso para que Augusto Lotti aprovechara la siesta de los centrales que quedaron muy abiertos, se metió entre los dos y cabeceó con Andrada fuera de acción porque había dudado entre salir o quedarse y no pudo reaccionar al frentazo goleador. Ni eso despertó a Boca, que no tuvo ideas para atacar, se repitió en los intentos por la banda sin éxito, no tuvo en Tevez el desequilibrio que se esperaba y se terminó perdiendo en su propio embudo.

La superioridad colectiva de Unión se acrecentó en el comienzo del complemento. Más tranquilo, contra un Boca impaciente, nervioso. Fragapane le pudo dar el golpe de nock out pero desaprovechó una ocasión clara tras una buena jugada en conjunto y le erró al arco en el cara a cara con Andrada. El "xeneize" necesitó de una pelota parada para acercar peligro. Tevez ejecutó un tiro libre desde la derecha, Izquierdoz ganó en las alturas, la pelota se desvió en Martínez y fue directo a las manos de Fernández. En jugadas, eso. En juego, la paciencia y buena circulación de los santafesinos contra las notorias imprecisiones de los de Alfaro. Por eso no sorprendió que a los 15', los de Madelón dibujarán otra gran acción colectiva. Todo empezó con una falla en la salida de Alonso, Izquierdoz perdió el duelo, Acevedo inventó una pisada y abrió para Zabala que metió el centro directo a la entrada (otra vez) de Lotti que puso la cabeza y empezó la carrera al festejo.

El gol pegó duro en Boca que buscó adelantarse, Alfaro metió mano con Mauro Zárate y "Bebelo" Reynoso por Villa y Capaldo, pero nada cambió. El exTalleres era el que trataba de tomar la manija en el arranque de la jugada, pero arriba seguían fallando en la terminación. El "Tatengue" resignó la pelota y se dedicó a esperar para la contra, pero no sufrió por la alta de ideas del rival. El ingreso de Ábila por Benedetto fue el último manotazo del DT debutante, pero al igual que "Pipa", "Wanchope" no recibió juego y se destacó más por la lucha y la actitud para ayudar en la recuperación. Casi sin pasar la mitad de la cancha, luego de un despeje largo de Gómez Andrade, pifió Andrada con los pies y Unión ganó un lateral en posición ofensiva que no terminó en gol por centímetros tras un muy buen remate de Zabala que besó el caño derecho. Lo último de Boca, un tiro libre de Tevez frontal que se le movió a Nereo Fernández y se estrelló en el travesaño.

La primera imagen de Boca en 2019 dejó mucho que desear. Más allá de que los amistosos en muchos casos no son medida y lo menos importante es el resultado, seguramente Gustavo Alfaro se debe haber ido con un dolor de cabeza. Lejos estuvo su equipo de mostrar un cambio de chip luego de la dolorosa derrota con River y mostró palidez, escaso juego y falta de reacción a 10 días del debut oficial en el regreso de la Superliga.