Hace poco más de dos años que el Centro de Salud Nº2 de Guanahani 4546 se trasladó a 12 de octubre 4445, luego que el gremio portuense del Soip, le cediera ese inmueble en alquiler al Municipio. Pero en vísperas de Año Nuevo, en medio del conflicto por la retención de tareas del STM, los médicos aparentemente fueron informados por el Ejecutivo a que no debían concurrir a trabajar. A partir de ese momento, la salita dejó de funcionar.

En diálogo con 0223, Gastón Armendáriz, secretario de seguridad e higiene del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) expresó su malestar porque la intempestiva decisión del Ejecutivo “deja a 80.000 vecinos sin atención” y se preguntó si esta medida “¿no es abandono de persona?”.

“No atienden el teléfono ni (el secretario de salud, Gustavo) Blanco ni el (subsecretario, Pablo) De La Colina”, expresó el dirigente y aclaró que los profesionales de la salud “no fueron desalojados por el Soip sino que fueron llamados por gente del Ejecutivo a que no vengan y que los iban a redistribuir”.

#Salud Preocupación por el sorpresivo cierre del Centro de Salud Nº2: “¿Esto no es abandono de persona?” pic.twitter.com/E1zogtwNKU — 0223 (@0223comar) January 2, 2019

“Ya que tanto está de moda sacarse fotitos juntando basura, o ver si tengo el palco con la Gobernadora o si me da el sol o no, porqué no vienen a dar respuestas acá”, desafió Armendáriz.

Por su parte la referente del Soip, Cristina Ledesma, señaló que el Municipio parece tratarlos “como pelotudos” y demandó que la comuna se responsabilice por los daños y robos que ocurren en la sede sindical, alquilada por dos años a la Comuna.

“Nosotros nos cansamos que nuestros empleados tengan que dar la cara por el Municipio. ¿Qué somos, pelotudos?. Quisimos hacer un favor a nuestra población, la mayoría compañeros nuestros que no tienen obra social. Nos cansamos. Queremos que alguien de respuestas”, remarcó.

NOTA EN DESARROLLO