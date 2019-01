Emanuel Rodríguez vuelve a Mar del Plata para presentar "Peroncho", un show de humor político 0% objetivo, 100% intenso, que recorre los principales acontecimientos de la política argentina contemporánea desde una perspectiva ideológicamente “choripanera”, nacional, popular y feminista.

La obra saldrá a escena este viernes y sábado a las 22 en la Asociación de Empleados de Casinos, 25 de Mayo 2847, con entrada "a la gorra” e intenta ser un repaso por los principales debates y acontecimientos en los últimos años.

“No es un espectáculo únicamente para kirchneristas, el público ideal de “Peroncho” es todo aquel que tenga una valoración positiva de la experiencia política” señalan los promotores del show.

Emanuel Rodriguez es periodista y comediante. Autor de la revista de humor La Piedra en el Zapato, fue director de las revistas La Intemperie Córdoba Política Cultura y Diccionario Revista de Letras. Trabajó 10 años como cronista volante en la sección cultural del diario La Voz del Interior y fue parte del programa Qué Pretende Usted de Mí, de Radio Universidad en los SRT de la UNC, con la conducción de Max Delupi, que salía en dúplex con AM 530 Radio Madre en Buenos Aires.

Es autor del libro de relatos “Cuentos Viejos”, editado por La Guepe Cartonniere. Integró el De Parado Stand Up Club desde su fundación hasta fines de 2012. Coordinó el ciclo Bella Vista Stand Up Club en Cocina de Culturas en 2012 y 2013, y desde 2014 lleva adelante su espectáculo unipersonal de stand up, primero con “The Peronist Stand Up For The Peronist People” y ahora con “Peroncho”. Tiene una fijación ligeramente enfermiza con “todo lo que es peronismo”.