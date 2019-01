Con el gasoducto terminado, el Parque Industrial demandará una nueva obra para tener gas

Desde hace unos 4 años que cuando se habla de las necesidades energéticas de Mar del Plata para repotenciar su industria, se remarca la urgente prioridad a terminar la obra del Gasoducto de la costa, que atraería nuevas empresas a la ciudad y podría generar unos 700 nuevos puestos de trabajo.

Sin embargo desde el Parque Industrial General Savio advierten que "aunque llegue el gas a la ciudad, Camuzzi no garantiza el gas al Parque”.

“Según los que nos han informado, el Gasoducto de la costa no se terminaría en marzo sino en junio. Y si bien hay muchas empresas que están esperando que finalice la obra, faltan hacer otros trabajos: se tiene que ampliar el caño que llega al Parque Industrial. No solo que llegue a Mar del Plata el gasoducto, sino que también lo haga al Parque. Y eso requiere de una inversión adicional que Camuzzi por ahora no tiene vistas de hacerlo”, afirmó Ignacio Mesa, presidente del Parque Industrial General Savio, en diálogo con 0223.

El gasoducto de la costa estaría terminado para junio. (Foto ilustrativa: Ministerio de Energía)

En ese contexto, Mesa contó que por tal motivo ya se han realizado varias reuniones con empresas del polo industrial, “a ver cómo se financia la obra” y ver si estas pueden participar de la inversión.

“En la actualidad hay muchas empresas que usan gas licuado porque no lo necesitan para su producción: el gas que llega al Parque es de alta presión y requiere de una planta reductora que a muchas firmas no les conviene tener, por la significativa inversión. Pero empresas que si lo precisan, como Antares o Farm Frites y otras más, lo requieren porque el gas licuado es carísimo”, razonó Mesa.