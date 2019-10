Robó una carretilla, cargó a su hijo y escapó caminando

Ocurrió el lunes a la tarde en una ferretería en Edison y Vértiz. Quedó registrado en las cámaras de seguridad del local.

Un hombre aprovechó que durante algunos minutos los dueños de una ferretería dejaron sin atar una carretilla en exhibición en el frente del local ubicado en Edison casi Vértiz, cargó a su hijo en la misma y escapó caminando del lugar. El hecho quedó al descubierto unos treinta minutos después cuando notaron el faltante y miraron las imágenes de las cámaras de seguridad donde quedó registrado.

Son apenas doce segundos en los que se ve a una persona mira hacia el interior del local, carga a su hijo en la carretilla junto a un paquete que tenía y sale caminando en dirección a la avenida Juan B. Justo.

“La verdad que nos sorprendió porque no es un robo de los que se ve habitualmente en la calle y especialmente porque estaba acompañado por el nene”, contó Juan, uno de los dueños del local a 0223.

“Parecía que estaba esperando el colectivo e incluso hizo una consulta en el kiosco de la esquina sobre dónde cargar la SUBE hasta que aprovechó que no había otras personas en la vereda y se la llevó”, agregó.

El comerciante dijo que el robo coincidió con la venta de otra carretilla similar –valuada en unos cuatro mil pesos- y que por ese motivo no habían vuelto a atarla. “Cuando salí y vi que no estaba le pregunté a mi hermano si había vendido las dos, me dijo que no y entonces revisamos las imágenes de las cámaras y nos dimos cuenta de lo que había pasado”, sostuvo.

Juan recordó que las cámaras las colocaron hace aproximadamente un año tras sufrir dos robos de mercadería del interior del local. “Lo más parecido que nos pasó fue cuando entraron varias personas juntas y dos de ellas aprovecharon el movimiento para llevarse una soldadora muy grande”, señaló.

“Puede haber habido una negligencia nuestra por el tiempo en que tardamos en atar la carretilla, pero lo más sorprendente de todo es que hay cometido el robo con el nene”, concluyó.