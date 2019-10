Arroyo dijo estar “muy preocupado por la pobreza” y culpó a Macri “por los errores”

El intendente se diferenció de las políticas macroeconómicas del gobierno nacional y dijo que “liberar todo al mercado no sirve, el Estado tiene que estar presente”.

Tal cual como lo había dicho en relación a los índices de desocupación de Mar del Plata, el intendente Carlos Arroyo dijo estar “muy preocupado” por los niveles de pobreza que se conocieron el último lunes en Mar del Plata y cargó contra las políticas macroeconómicas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri, del cual se jactaba de formar parte hasta hace algunos meses.

“Estoy muy preocupado por el índice de pobreza, pero no es nuevo”, sostuvo el jefe comunal, durante el anuncio del desembarco de un nuevo frigorífico en Mar del Plata que funcionará en un predio en la autovía 2.

“Mal que me pese es parte de los errores que se cometieron en macroeconomía en este gobierno”, sostuvo Arroyo, aunque también le apuntó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: “Otra parte es el arrastre”.

El intendente de Mar del Plata repartió críticas para los dos últimos gobiernos nacionales. “Hubo una administración no muy lejana que decía que teníamos menos pobres que Alemania. Y hubo otro personaje (en relación al candidato a gobernadora Axel Kicillof) que decía que no había que contar a los pobres porque era estigmatizarlos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si hay 10 hay 10, si hay 20 hay 20”, explicó.

En relación a la gestión de Mauricio Macri, el jefe comunal marcó que “liberar todo al mercado no sirve” y planteó que “el Estado tiene que estar presente, tiene que ocuparse de lo que gana el trabajador, del precio de los alimentos”.

“Argentina es una economía manejada por 20 empresas. Y los gobiernos no controlan a nadie. Los empresarios hacen lo que quieren”, cerró con un tono vehemente.