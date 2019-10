La hermana de Fernando Lario exigió un "cambio" en la Justicia marplatense

Tras el apartamiento de un nuevo fiscal en la investigación, Laura también reparó en la falta de avances en numerosas causas. "Nos joroba mucho este sistema que no quiere llegar a la verdad", apuntó.

Laura Lario, la hermana de Fernando, el docente de la Facultad de Arquitectura del cual se desconoce su paradero desde el 7 de julio de 2012, exigió un "cambio" en la Justicia marplatense al acusar falta de avances en distintas causas.

Frente a la reciente novedad del apartamiento del fiscal Fernando Castro de la investigación que intenta determinar lo sucedido con el arquitecto, Laura se mostró "contenta" aunque se mostró cauta con las expectativas de obtener un resultado favorable en la pesquisa.

"Después de cuatro años de no firmar distintas cuestiones y perder pruebas, se necesitaba un cambio. Pero la verdad que ya pasaron siete años y medio y no creo que se pueda hacer mucho más. No sé si algún día voy a saber algo sobre Fernando", expresó, en declaraciones a 0223.

En este sentido, la familiar de Fernando Lario confesó estar "bastante resistida" con la Justicia y consideró que este poder del Estado "está muy mal". "No pasa solo con mi caso sino con muchos otro. Vemos que no hay condenas cuando ya se saben quiénes son los responsables", aseveró.

"Este tipo de cuestiones los vemos mucho con los familiares de victimas de siniestros de tránsito. La verdad es que todas las familias tienen problemas. Parece que nosotros somos los locos por reclamar pero tienen que ponerse a laburar. Cuando se pierden pruebas o hay falencias, hay que hacerse cargo", exigió.

Lario dijo que espera que el próximo fiscal que se designe en el emblemático caso sea "más humanitario" y al mismo tiempo le reclamó al Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, que "haga una mirada para adentro de lo que está sucediendo con la Jusiticia.

A siete años de la desaparición, la hermana del docente y arquitecto remarcó que la familia "sufre todo el tiempo" las dilaciones y la falta de certezas de la investigación. "Todos los días nos preguntamos qué le pasó a mi hermano. Nos joroba mucho este sistema judicial que no quiere llevar al verdad. No sabemos por qué dejan que pasen estas cosas", lamentó.

En el transcurso de la pesquisa, Julio Razona, el abogado que representa a la familia de Fernando Lario, había afirmado que tenía "suficientes indicios como para presumir que a Lario lo mataron" y dar cuenta de los presuntos responsables del crimen.