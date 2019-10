Viviana Canosa habló del supuesto romance con Alberto Fernández

Durante los últimos días circularon rumores que indicaban que la periodista vivía un affaire con el candidato a presidente del Frente de Todos, a 3 meses de separarse de Alejandro Borensztein.

En medio de un año laboral intenso en el que volvió a la televisión de la mano de su programa de actualidad política Nada Personal, Viviana Canosa se encuentra transitando un momento de cambios en relación a su vida personal. Tras anunciar su separación de Alejandro Borensztein la conductora fue vinculada emocionalmente durante los últimos días con el candidato a presidente Alberto Fernández. Al ser consultada por un móvil del programa “Involucrados”, la periodista atribuyó los rumores a una posible “campaña".

La conductora de Nada Personal expresó que la sospecha en torno a un presunto romance con ex Jefe de Gabinete de Kirchner "me causó mucha gracia y, a la vez, mucho dolor. Me dio entre vergüenza ajena y mucha incomodidad”.

De acuerdo a Canosa, el origen de los rumores sería una campaña contra el candidato ya que podrían haberla vinculado con cualquier otro de los candidatos a los que invita a participar de su programa televisivo. Sin embargo, la periodista aclaró que la información “venía de un troll, que tenía 4 seguidores y me tenía bloqueada", aunque desconoce a qué sector político responde este, recordando que también fue perjudicada previamente por el espacio político de Fernández: “Cuando me echaron de Canal 9 fue una campaña del kirchnerismo, y por eso me quedé sin laburo durante 6 años”.

"¿Por qué me tengo que comer este garrón? Si soy una mina que laburo hace 30 años, me rompo el alma. Siempre que me va bien, alguien me quiere complicar. Estando embarazada, quedándome sin laburo, fue el peor momento de mi vida y me quedé sin trabajo por mucho tiempo. Así que ahora contesto la verdad", agregó.

Por otro lado, se refirió al fin de la relación con su esposo desde 2014 y padre de su única hija, describiendo como el motivo de la separación a la incompatibilidad: "La llegada de mi programa de tele, volver a estar expuesta otra vez, con horarios muy difíciles con la radio, con la tele […] La verdad que mi vida es muy intensa ahora. Me di cuenta que las cosas no funcionaban".

Viviana Canosa viene de anunciar en julio su separación definitiva del escritor y columnista de Clarín Alejandro Borensztein, tras anunciar su divorcio en 2018 y reconciliarse a principios de este año. Fueron pareja durante 8 años y comparten una hija de 6 años, Martina.

"Fue doloroso, por suerte ya pasaron tres meses. Cuando querés salvar una familia y lo das todo, es doloroso y cruel. Me agarra en un momento que ya solté, pero siempre hacés todo para salvar, sobre todo cuando tenés un hijo. Yo pensé que no me afectaba tanto el tema de la maternidad y claramente en esta segunda etapa sí. Nos divorciamos hace un año y medio, lo intentamos de nuevo después de cinco meses y después fuimos y vinimos. A veces no se tiene que ir el amor para que te separes […] Yo soy una gran peleadora de la familia y los afectos, pero entendí que se terminó un ciclo y lo mejor que me dejó Ale fue a Martina", declaró.