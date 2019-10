Los candidatos tienen la pelota: cinco respuestas sobre política deportiva

Seis de los siete postulantes a intendente de General Pueyrredón respondieron un cuestionario de 0223 sobre diversos temas deportivos.

El partido de General Pueyrredón está repleto de urgencias, y quien gobierne desde diciembre deberá atender problemas estructurales importantes para el presente inmediato, y el futuro. Pobreza, desempleo, salud, seguridad, transporte, son los temas que los candidatos a intendente han respondido habitualmente en cada entrevista. Sin embargo, poco se conoce sobre sus posturas respecto a política deportiva, en una ciudad donde el deporte es protagonista con atletas reconocidos internacionalmente, equipos de fútbol y básquetbol compitiendo a nivel nacional, Juegos Barriales de gran ayuda para el desarrollo, y un Parque Municipal de Deportes que hace tiempo no alberga eventos de carácter relevante.

Así, a horas de la elección del próximo domingo, 0223 acudió a Fernanda Raverta (Frente de todos), Guillermo Montenegro (Juntos por el cambio), Gustavo Pulti (Acción Marplatense), Carlos Arroyo (Agrupación Atlántica), Santiago Bonifatti (Consenso Federal 2030) y Alejandro Martínez (Frente de Izquierda), -Marisa Zizmond no llegó a participar- quienes respondieron un cuestionario de 5 preguntas, que será profundizado desde el lunes con quien sea el ganador de los comicios.

Cuestionario

1-¿Qué política deportiva piensa instrumentar para el deporte en General Pueyrredón, y qué porcentaje del presupuesto debería ser destinado al mismo?

2-¿Tiene definido quién presidiría el Emder? ¿O el perfil de quien debe estar a su cargo? (exdeportista, presidente de un club)

3-¿Piensa mantener o mejorar tanto el plan de becas a los deportistas como la llegada de los Juegos Barriales a todo el partido?

4-¿Piensa terminar los Polideportivos barriales pendientes?, ¿aplicaría alguna tarifa para sus mantenimientos o continuarían siendo de uso gratuito para los vecinos?

5-Fue motivo de disputa la relación del municipio con los clubes que compiten a nivel nacional en fútbol y básquetbol, ¿considera que el municipio debe ceder gratuitamente o alquilar los escenarios a estas entidades?

Los Juegos Barriales, uno de los puntales del Emder

Las respuestas

Fernanda Raverta - Frente de Todos

1-En primer lugar consideramos importante el desarrollo del deporte en todas sus expresiones: deporte social, deporte federado y deporte profesional. En este sentido, el deporte es, además, una estrategia de prevención en salud y de contención e inclusión social. El Emder tiene que tener una línea de acción clara y trabajar junto a otras instituciones: clubes barriales, sociedades de fomento, iglesias y escuelas.

Como en el resto de las áreas entendemos que es fundamental planificar y evaluar, interactuando con todos los sectores que intervienen en la materia en la búsqueda de consensos y una inteligencia colectiva que nos permita gestionar eficientemente la ciudad y lograr lo que nos proponemos. Si bien hay una conducción política, creemos que debemos tener una gestión asociada que haga partícipes de los diagnósticos y las soluciones a todos los sectores interesados.

2-Tenemos definidos los equipos y las personas que integrarán el Gabinete Municipal. Personas capacitadas, que conocen las áreas donde van a trabajar y que no lo harán en soledad sino que buscarán hacerlo junto a todos los actores intervinientes. La gestión asociada será una premisa de todas las áreas. Pero en primer término, los marplatenses y batanenses nos tienen que elegir.

3-El deporte tiene un rol social muy importante, por eso creemos que hay estrategias de la gestión que no se pueden tomar de forma aislada del resto de los entes o secretarías. Tenemos que tener una visión superadora junto a áreas como desarrollo social, educación y hasta turismo. En este sentido tenemos que desarrollar propuestas integrales y garantizar recursos para lograrlas. Sin lugar a dudas las becas y las distintas acciones deportivas en los barrios de la ciudad son prioridades del Emder.

Final de la Liga Popular Clubes de Barrio. El deporte como fomento de la salud y también de la inclusión. Un camino para construir una Batán de pie y una #MarDelPlataEnMarcha. Votá por vivir mejor, votá por una ciudad para todos y todas. #VotáPorTodos pic.twitter.com/iXlwa2Zub3 — Fernanda Raverta (@FerRaverta) October 19, 2019

4-Vamos a terminar los polideportivos de Camet y Bernardino Rivadavia. La realidad es que el presupuesto municipal no permite realizar muchas obras pero será una de las primeras gestiones que llevaremos adelante ante Axel Kicillof y Alberto Fernández. En este sentido consideremos imprescindible lograr una sintonía entre el país, la provincia y la ciudad que nos permite avanzar rápidamente en este tipo de tareas. Que Mar del Plata y Batán formen parte del equipo de Alberto y Axel facilitará el trabajo.

Los polideportivos son para los vecinos y vecinas. Hay que potenciar las propuestas en cada barrio y garantizar el acceso y la participación de todos.

5-En nuestra plataforma sostenemos que vamos a estimular la representación de equipos de la ciudad en competencias de todas las disciplinas ya que representan a Mar del Plata a nivel nacional e internacional. Esto significa que el municipio no se puede desentender de las necesidades de los equipos de la ciudad, no debe ser un obstáculo sino un socio de los clubes que ponen bien alto a Mar del Plata.

Guillermo Montenegro - Juntos por el Cambio

1-El deporte es y será una prioridad para nosotros. Mar del Plata tiene las condiciones y la infraestructura necesaria para promocionar aún más la práctica deportiva, sea amateur, social o de alta competencia. Nuestro objetivo es desarrollar desde el municipio una política integral que acerque a los jóvenes al deporte. Para esto necesitamos un municipio presente que trabaje en equipo con los clubes de la ciudad. Esa es la clave, articular y trabajar con todos los clubes, las distintas disciplinas, los deportistas de alta competencia y también una firme decisión para llevar adelante una política municipal orientada a la práctica deportiva en todos los barrios de la ciudad. Un municipio presente y que trabaje con todos.

No se trata de cuánto dinero se destine, porque se trata de una visión transversal. Es decir, desde Desarrollo Social, desde Educación, también podés desarrollar políticas vinculadas a lo deportivo. Por lo que no se puede pensar solamente en el dinero destinado al Emder.

2-Ya llegará el momento de hacer anuncios con nombre y apellido. Lo que sí es seguro, es que quien tenga la responsabilidad de estar a cargo del Emder tendrá que cumplir con los requisitos que para mí son fundamentales. Tiene que ser un funcionario con conocimiento, compromiso, honestidad, y capacidad de trabajo. Y sobre todo que no se quede detrás de un escritorio, que esté en cada barrio de la ciudad trabajando con los los vecinos y los clubes. Y también con una visión hacia afuera para posicionar a Mar del Plata como sede de grandes eventos deportivos.

3-Vengo desde hace mucho tiempo insistiendo en la importancia de apoyar desde el municipio a nuestros embajadores deportivos que son un orgullo para nuestra ciudad. Tendrán todo nuestro apoyo a través de las becas y de otras políticas. También entendemos fundamental acompañar el deporte social en los barrios para promoverlo entre los más chicos y los jóvenes.

Estuvimos en Comercial Rugby Club, en Sierra de los Padres. Recuerdo haber jugado ahí cuando era chico, y hoy ya es una institución con gran historia que sigue creciendo. Vamos a defender a los clubes y a los deportistas marplatenses. #DefenderALosMarplatenses #JuntosPorElCambio pic.twitter.com/KcNd4UtnFL — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) September 29, 2019

4-Las obras inconclusas en los polideportivos se tienen que finalizar. Lo dije en varias oportunidades y así será porque tienen un beneficio directo sobre los vecinos que creo que tienen que poder acceder de manera gratuita.

5-Lo que yo creo es que hay que trabajar en equipo. Municipio, clubes, dirigentes, deportistas, todos. Yo quiero que a los clubes les vaya bien. Quiero que cada vez tengamos más embajadores deportivos y más jóvenes practicando un deporte. Quiero que nuestra ciudad sea reconocida en nuestro país y en el exterior por sus clubes y sus atletas. Yo voy a trabajar para que al deporte de la ciudad, los clubes y a los deportistas les vaya bien. El deporte para nosotros será una prioridad y vamos a trabajar en equipo con todos, pensando que es lo que más los beneficia a los clubes y a los vecinos, porque administrar bien los recursos es defender el dinero de los marplatenses.

Gustavo Pulti - Acción Marplatense

1- Ahora se elige intendente y es imprescindible que los vecinos y vecinas corten boleta para tener al frente de la ciudad un proyecto Marplatense. Retomaremos aspectos de la política deportiva que llevamos a cabo en nuestro gobierno, que significó: más deporte en los barrios, la construcción del Centro Municipal de Hockey, los Polideportivos, más escuelas deportivas y más oportunidades. Queremos estar más cerca de los clubes y asociaciones deportivas, visitándolos periódicamente, escuchándolos y tomando nota de sus problemáticas para brindar respuestas conjuntas a las mismas. El Estado y los clubes trabajando juntos. También retomaremos una agenda de eventos nacionales e internacionales deportivos que generen más turismo y más trabajo. En cuanto al presupuesto de deporte lo aumentaremos y haremos un uso más eficiente.

2- El perfil de quien presida el EMDER será el de alguien que conozca de deporte y de gestión. Se hará escuchando a los dirigentes de los clubes, asociaciones deportivas y personal del Emder, para poder tomar la mejor decisión.

3- Pensamos mantener y mejorar el plan de becas para los deportistas. Son estímulos muy importantes. Y también vamos a hacer crecer a los Juegos Barriales, tal como hicimos en nuestra gestión.

Copa Davis 2014 en el Patinódromo. Pulti habló de retomar "una agenda de eventos nacionales e internacionales deportivos que generen más turismo y más trabajo".

4- Vamos a terminar la construcción de los polideportivos que este gobierno abandonó. Y seguiremos con el programa planteado en 2015, sobre la construcción de 5 más, creando nuevas centralidades de desarrollo y prevención. No vamos a arancelarlos porque consideramos que va en contra de su esencia misma. Los soñamos y los construimos como centros de desarrollo humano y social. Creemos que las cooperadoras son una herramienta de desarrollo de la comunidad que permite fortalecerla y que los polideportivos sean espacios de pertenencia de los vecinos y las vecinas de la ciudad. Además, retomaremos el trabajo participativo con la comunidad desde el Estado Municipal, desde donde chicos y chicas, jóvenes, mujeres y hombres sigan decidiendo que es lo que necesitan en el centro de cada barrio, en su polideportivo siendo protagonistas de las políticas publicas de desarrollo humano.

5- Hay que hacer cumplir la Ordenanza de apoyo al deporte, que establece la gratuidad. La utilización de estos escenarios por clubes que participan de competencias nacionales, generalmente televisadas, llevan el nombre de Mar del Plata a cada lugar del país y esto también es importante para el turismo.

Carlos Fernando Arroyo - Agrupación Atlántica

1-En la gestión actual se han destinado fondos al deporte de manera progresiva y ascendente. Para mantener toda la estructura del EMDER se necesita más apoyo del sector privado y en esa línea estuvimos trabajando en los primeros años. El deporte social del EMDER es ejemplar: los programas funcionan perfectamente y permiten a nuestros chicos a formarse, divertirse y aprender. De allí se detectan talentos que luego representan a la ciudad en Bonaerenses o Juegos Evita.

2-El EMDER tiene que estar vinculado siempre a una persona del deporte. Con formación deportiva y conocimientos de administración. Tuvimos dos presidentes en mi gestión, con aciertos y errores se ha hecho un buen trabajo. La falta de recursos fue un problema en los primeros años pero pese a ello se ha destinado un alto porcentaje de los recursos del presupuesto

3-Las Becas a los deportistas es un programa que se inició en el año 2000 y se ha convertido en un acierto, realmente. Porque ha atravesado a varios gobiernos y se ha consolidado. Nosotros hemos entregado este año cerca de 2 millones pero sumado a los anteriores hacen a una suma mucho más importante. Aunque no solo debe reducirse al dinero de manera contributiva, hemos colaborado con las instituciones deportivas donándoles lámparas LED de forma gratuita y gran parte del piso remanente del Polideportivo que hemos hecho a nuevo en 2017 luego de que nos dejaran un escenario en pésimas condiciones tras el espectáculo de Flavio Mendoza.

👏 NUEVA ENTREGA DE BECAS A DEPORTISTAS LOCALES

El intendente Arroyo entregó becas por un total de $1.200.000 a 280 deportistas de nuestra ciudad.

👉 También se entregaron “Becas Parapanamericanas” a los deportistas que estuvieron en Lima.

📰 Noticia https://t.co/VzNfMu8l7i pic.twitter.com/YI0tftjJfN — Muni Mar del Plata (@MGPmardelplata) October 21, 2019

4-Los Polideportivos no se pagaron y la gestión de Pulti libró 3 cheques sin fondos el día anterior a dejar su mandato en 2015. Una irresponsabilidad. Hacer se hicieron pero no se pagaron. Y, además, con grandes fallas de construcción, que todos saben, porque se hicieron en tiempo récord utilizándolos para la campaña de 2015. Muy desprolijo todo. Nosotros en cuatro años más de gestión vamos a terminarlos.

5-Con los clubes hoy tenemos una gran relación. No lo duden. Con los del fútbol, Aldosivi y Alvarado trabajamos todo el año en lo que respecta al estadio Minella. Se han hecho obras de reparación de columnas de iluminación, el césped es uno de los mejores del país y recientemente pusimos en acción el cartel LED. Con Torneos, mediante un acuerdo de pago superlativo y no como en años anteriores, se pudieron reparar baños y vestuarios. Y con el Polideportivo que utiliza el básquet sucedió algo similar: Peñarol es hoy la vidriera de elite de la ciudad pero no descuidamos a Quilmes, una entidad amiga, a la que le permitimos jugar en el escenario en su torneo que ha comenzado

Santiago Bonifatti - Consenso Federal 2030

1-Desde Consenso Federal hemos elaborado la propuesta de la Dirección de Clubes que apunta a desarrollar e implementar políticas públicas para el fortalecimiento de los clubes sociales y deportivos barriales, profundizando así los lazos sociales de estas instituciones. Claramente el presupuesto debe ser incrementado en relación al actual, atendiendo a los objetivos antes mencionados.

2-Sin duda Mar del Plata ha sido un semillero histórico de referentes deportivos y dirgenciales. Soy un convencido que es necesario apoyarse en los que más saben, en cada una de las áreas municipales. Del mismo modo, tenemos ya pensados algunos nombres de quienes podrían presidir el Emder siendo los mismos personas vinculadas al ámbito deportivo y con experiencia en gestión, ya que dicho ente implica la administración de políticas públicas y escenarios que excede el conocimiento deportivo. En Consenso Federal pensamos que tanto las Secretarias municipales como los entes, deben ser conducidos por personas idóneas en ambos sentidos.

3-Es fundamental que los juegos barriales lleguen a todos los rincones del partido de General Pueyrredon. En Consenso Federal sentimos que la mejor forma de inclusión que podemos ofrecer desde el municipio es a través del deporte. Con respecto a las becas no sólo consideramos necesario mantenerlas y buscar la forma de mejorarlas, sino que también se trata de reivindicarlas ya que los deportistas marplatenses ya han demostrado cientos de veces sus capacidades y logros, en su mayoría sostenidos por el esfuerzo propio de familiares, amigos y vecinos.

Si hablamos de desarrollo y crecimiento no podemos dejar de pensar en un deportista con todo el apoyo estatal que merece y necesita, sobre todo en su fase amateur que es donde la variable económica no debe ser su preocupación.

El Maratón internacional de Mar del Plata, un evento convocante para los miles de runners que recorren la costa.

4-Los polideportivos se han convertido en puntos de referencias para cada uno de los barrios dónde están instalados. La situación socio económica que atraviesa la ciudad nos obliga a pensar y generar espacios de contención para tantos jóvenes y niños que de no contar con estos lugares terminan en las calles, con todo lo que ello implica. Obviamente estos polideportivos tienen que continuar siendo espacios gratuitos, ya que muchas veces reemplazan a los clubes barriales que lamentablemente han ido cerrando sus puertas. En mi gobierno será prioridad terminar los polideportivos que han quedado pendientes de apertura.

5-Debemos pensar al deporte de primera categoría, no como una mera actividad física sino como una forma de mostrarnos frente al resto del país. Si tomamos el ejemplo de muchas provincias de nuestro país vamos a ver como los deportistas de primera categoría son apoyados por los mismos estados provinciales como “vidriera” para posicionarse en otras áreas, como por ejemplo incluso la turística. Mar del plata tiene representantes tanto en fútbol como básquet en las primeras categorías nacionales y debemos entender su función de embajadores ante el resto del país. El uso de nuestros espacios municipales para que ellos desarrollen sus competencias también es una forma de promocionar Mar del Plata y no podemos dejar pasar la oportunidad de mostrarnos ante el país y muchas veces ante el mundo.

Alejandro Martínez - Frente de Izquierda y de los Trabajadores

1-Nuestro planteo en está cuestión está estrechamente ligado al área educativa donde deben multiplicarse estas practicas y adecuarse los establecimientos y planes de estudio.No pensamos en un porcentaje determinado porque rediscutiríamos todo el presupuesto municipal en asambleas populares, multiplicando las tasas progresivamente a los grandes propietarios, desgravando al trabajador, desocupado o jubilado y pequeños propietarios.

2-No pensamos en un funcionario determinado, mucho menos en alguien del deporte súper profesional, sino en una gestión colectiva electa y revocable por los propios deportistas.

3-Un plan de becas y estímulos dependería de grabar el gran negocio y lavado de dinero que se realiza a través de muchas instituciones.

El polideportivo de Camet, uno de los dos que no se terminaron de construir.

4--Deben concluirse y construirse otros nuevos. Deben ser gratuitos. Y construidos por la administración estatal y bajo control de los trabajadores y vecinos.

5-En tanto y en cuanto los diferentes clubes son vehículo de grandes negocios publicitarios y de lavado de dinero negro,deberian hacerse cargo con un canon del mantenimiento de los estadios e instalaciones estatales.