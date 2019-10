"Piquetazo" frente al municipio para exigir la aplicación de a emergencia alimentaria

Organizaciones sociales instalaron ollas populares en Yrigoyen y Luro, en el marco de una protesta nacional para pedir partidas alimentarias para comedores y merenderos comunitarios.

Organizaciones sociales de Mar del Plata se suman este jueves al “piquetazo nacional” que tiene lugar en 15 puntos del país para exigir que se implemente la ya sancionada ley de emergencia alimentaria. La concentración comenzó alrededor de las 10 en la esquina de Luro e Yrigoyen, en donde el tránsito se encuentra interrumpido.

“Crecen el hambre y la pobreza y los programas siguen cerrados y con sus montos congelados”, denuncian los manifestantes que para el mediodía conformaban una masiva protesta frente al palacio municipal.

Rodrigo Hernández, referente de Barrios de Pie, dijo que “hay gente que vino caminando desde muy lejos” para sumarse al reclamo por la aplicación de la emergencia alimentaria. “Se aprobó hace más de un mes y medio pero lamentablemente hasta ahora no se ha mejorado ninguna partida alimentaria para comedores y merenderos comunitarios”.

“Es vergonzoso que no lo hagan porque da la sensación de que la aprobaron por unanimidad a nivel nacional y local para poder calmar la tensión social en medio del clima electoral y después de eso se olvidaron. Ahora, como cambian los tres gobiernos, no aplican la emergencia pero no tienen en cuenta que hay gente que está con hambre porque el modelo económico no para de generar golpes al bolsillo”, aseveró en diálogo con 0223 Radio.