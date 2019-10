Por las aplicaciones de celulares, el delivery tradicional tiende a desaparecer

Desde el sindicato que reúne a los trabajadores del sector aseguraron que varios locales eliminaron el servicio y que el repartidor convencional no se vuelca a las nuevas tecnologías. "Hay que amoldarse", reconocieron.

El auge de las aplicaciones de reparto de alimentos para teléfonos móviles marcó un cambio en la entrega de las comidas y en la figura del trabajador. Desde hace tiempo, tanto en Mar del Plata como en el resto del país, las compañías que operan de esta manera prácticamente se apoderaron del servicio. Sin dudas, esta nueva modalidad pone en jaque al repartidor convencional que trabaja para un comercio particular.

Desde el Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros (Sicamm) plantearon este escenario. Alan Veltri, secretario general del gremio, reconoció que "el delivery tradicional está desapareciendo" dado que "cada vez más locales usan estas aplicaciones". Esta situación no solo ofrece una mayor competencia, sino que también provoca que algunos comercios ya hayan eliminado el servicio. "Está pasando en todos los lugares", afirmó.

Ante este panorama, el dirigente de Sicamm aseguró que el esplendor de las aplicaciones no seduce a los repartidores para mantener las mismas fuentes de trabajo. "No se vuelcan porque es muy nuevo. Muchos no están acostumbrados", describió.

Por tal motivo, Veltri reconoció que el rubro debe aggiornarse a las nuevas tecnologías. "Hay que amoldarse, es lo que se viene. Vamos a buscar la forma de que podamos trabajar ahí", concluyó. En la actualidad, se estima que en Mar del Plata más de 600 trabajadores se desempeñan para Pedidos Ya, Glovo y Rappi.

En los últimos tiempos, las compañías que ofrecen este servicio bajo la órbita de las aplicaciones de celulares se propagaron rápidamente en distintas partes del mundo y modificaron el clásico servicio de entrega. Sin embargo, desde Sicamm aseguran que esta modalidad se encarga de profundizar la precarización laboral. El 85% de los trabajadores están en negro", contextualizó. En tiempos de crisis, este oficio se presenta como una alternativa para muchos trabajadores que buscan hacerle frente a la inflación. "

Desde hace tiempo el sindicato busca trabajar en conjunto con los funcionarios del Concejo Deliberante de General Pueyrredon para definir un marco regulatorio al respecto. Pero según confiaron desde el propio gremio, los representantes de las empresas no muestran interés para terminar con las falencias.