Pitrola: "La derrota de Macri y de Vidal ya está definida"

El candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires visitó Mar del Plata y llamó al electorado a votar por el FIT ante la abultada diferencia que obtuvo el Frente de Todos sobre el oficialismo en las Paso.

De paso por Mar del Plata en la recta final de la campaña electoral, el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, Néstor Pitrola, se refirió a las posibilidades de una victoria por parte de Juntos por el Cambio a nivel nacional y provincial y adelantó una derrota para las fórmulas oficialistas.

El dirigente del Partido Obrero visitó este lunes "la capital nacional de la desocupación", tal como la definió el mismísimo Pitrola, quien aseguró que su espacio puede sumar un caudal de votos más amplio en las próximas elecciones en relación al resultado de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), donde su compañero Christian Castillo obtuvo un 3,26% de votos.

"El voto del 27 de octubre puede ser más distendido porque ya está definida la derrota de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Así, puede haber un progreso del voto para consagrar a más legisladores y diputados", aseguró el candidato, lo que posicionaría al FIT como "una alternativa de poder".

"Después del 11 de agosto tenemos un nuevo escenario que está caracterizado por la acentuación de una crisis capitalista que no tiene salida en los términos que nos están proponiendo los políticos que han gobernado la Argentina, y no me refiero solo a Macri. Todos han sido partícipe de esta política: la Unión Industrial, el capital agrario, los bancos, los legisladores de la oposición peronista, los gobernadores y hasta Sergio Massa", enumeró.

En está línea, Pitrola apuntó contra la actual gobernadora bonaerense, a quien responsabilizó de ser "una continuidad de quiebra" del Gobierno de Daniel Scioli. "Agarró la Provincia con una deuda de 9 millones y la deja con más de 12 millones", disparó a la vez que tampoco perdió la oportunidad de criticar a los candidatos del Frente de Todos Axel Kicillof y Alberto Fernández. "Están ocultando cómo van a hacer para llevar a cabo sus propuestas", señaló.

Ante este escenario, el dirigente de izquierda llamó al electorado a volcarse por el FIT: "Es el voto para una salida desde el campo de los trabajadores a la crisis. ¿Quién va a pagar los platos rotos? El contribuyente, el trabajador. En esta transición tan crítica y convulsiva, ha habido un cogobierno tácito" manifestó y agregó: "Alberto Fernández caracterizó como razonable el dólar a $60. Tenemos un plan de salida que parte de cortar la agenda del Fondo Monetario Internacional, de nacionalizar los recursos estratégicos y recomponer los ingresos de la población".

Para finalizar, Pitrola se refirió al contexto político de la región, el cual no le escapa al día día de Argentina. "El Gobierno de Macri fue un fracaso de una tentativa de fondo del régimen capitalista argentino y de la agenda continental que tiene la burguesía latinoamericana. El problema es cómo se para el país en el mercado mundial ante la crisis", cerró.