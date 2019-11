Maradona: "Quiero que Hoyos continúe y a Aldosivi le vaya bien"

Diego Armando Maradona, casi una hora después de la victoria conseguida, brindó una conferencia de prensa y analizó la victoria de Gimnasia La Plata ante Aldosivi por 3 a 0.

De muy buen humor y predisposición (hasta cantó una canción de la hinchada), el entrenador valoró la recuperación de su equipo luego de caer en el clásico ante Estudiantes, le deseó lo mejor a su excompañero Guillermo Hoyos y a la "familia de Aldosivi", y dejó en claro que quiere seguir en el "Lobo".

A continuación, sus frases más destacadas:

“´Olelé, olalá, y Diego es del Lobo, del lobo no se va´. Le prometí al presidente que a mi me va a tener que echar porque yo de Estancia Chica no me voy, me va a tener que sacar la Gendarmería. Y me dijo que me va a mejorar el equipo porque quiere un equipo mejor para el campeonato siguiente. Nos comprometimos los dos, y me quedo a vivir en Estancia Chica. Pase lo que pase yo del Lobo no me voy. Se lo dije a los jugadores antes del partido, para que quede claro por su alguna radio de poca monta o contra, quiera meter otro entrenador. Acá está el entrenador de Gimnasia, Diego Armando Maradona".

-"Con unos retoques que el presidente prometió, tendremos a un Gimnasia bravo. El trabajo está, el "Gallego" y Adrián son dos capos que son técnicos como yo, no son ayudantes. Y ahí está la clave".

-"Levantarse y ponerse de pie como hicieron hoy mis jugadores es para sacarse el sombrero. No es fácil volver de un clásico que te patean una vez y te hacen un gol".

-"Confiamos en nuestro trabajo. Los chicos trabajaron como nunca, ninguno se quejó. Redoblamos nuestra apuesta con el mismo compromiso y me voy contentísimo por mis muchachos, me dieron una satisfacción enorme".

-"Ojalá que Hoyitos (sic) continúe porque es un gran entrenador, gran persona. Lo conozco desde el 79, era el suplente mío. ¡No iba a ser el titular! Más bien. Imaginate...cuando decían la 10, Diego Maradona. Y Hoyos, la 16. Pero al margen del chiste, quiero que trabaje y lo dejen trabajar. La gente de Aldosivi conozco a toda la familia, y siempre me han tratado maravillosamente. Por eso es una alegría inmensa por los muchachos, pero también la familia de Aldosivi quiero que le vaya bien de acá en más, de verdad".