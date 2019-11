Murió el titiritero Pepe García a los 86 años

El reconocido artista estaba internado por problemas de insuficiencia renal.

José Lucas García, conocido fundamentalmente como Pepe García, falleció este lunes en Mar del Plata tras permanecer internado por problemas de insuficiencia renal. Así lo informaron sus hijos por redes sociales.

García fue reconocido a lo largo de cinco décadas por su invaluable trabajo con los títeres, vía espectáculos que supieron cautivar a grandes y chicos en todo el país.

El velatorio se llevará a cabo a partir de las 20 horas en avenida Independencia 2360

Nacido en Tucumán y después de vivir en la ciudad de Buenos Aires hasta los 25, se radicó finalmente en General Pueyrredon luego de diversas inversiones que hizo su padre que terminaron por traerlo hasta la costa atlántica.

"La carga de tu niñez y de tu adolescencia hacen que no sientas que la tercera ciudad sea tu ciudad. Hace poco que me considero marplatense. Hace siete u ocho años. No me quería entregar" expresó sobre su relación con Mar del Plata en una entrevista que le brindó a revista Ajo en el año 2014.

Pepe ya tiene su tv. No lo vi aún hoy, pero si ayer. Acá estabamos, esperando resultados, hasta las 19 que mi hermano... Posted by Sofía Navarro García on Monday, October 28, 2019

En la ciudad, y desde fines de la década de 1940, García fue empleado de YPF a lo largo once años. Para ese entonces ya llevaba mucho tiempo contando historias. Y fueron luego cinco décadas de trayectoria con los títeres, con momentos únicos e inolvidables para miles de personas.

Primer artista en el rubro en el ámbito local, Pepe se volvió a través de sus tiernos y desopilantes personajes un referente de los títeres en toda la Argentina. Hasta 2017 inclusive, supo brindar funciones en el vagón teatral ubicado en Luro y Misiones. Este año, luego de varias internaciones, su cuerpo dijo basta y el recuerdo sobre su persona se ha vuelto mayúsculo y adorable.