El motociclista atropellado en Tejedor fue arrastrado por 40 metros

Así lo reveló el fiscal Rodolfo Moure quien dijo que es "inverosímil" suponer que Gastón Jofré no advirtió que había arrollado a Mauro Monzón. El imputado se negó a declarar y el fiscal pidió su detención.

Gastón Jofré, el hombre que atropelló y mató a Mauro Monzón y luego se fugó del lugar, se presentó este martes ante el fiscal de delitos culposos Rodolfo Moure para prestar declaración indagatoria, pero por recomendación de sus abogados particulares se negó a declarar. El fiscal le solicitó a la Justicia de Garantías que convierta la aprehensión en detención debido a la gravedad del hecho.

A su vez, el fiscal dio detalles de la mecánica del hecho ocurrido durante la madrugada en Tejedor entre Mariani y Daprotis. Por causas que se desconocen, Monzón había estacionado a mitad de cuadra y estaba en cuclillas en el momento del impacto. "Lo arrastra 40 metros y se da a la fuga del lugar. Luego se presenta en Tribunales y se pone a disposición de la Justicia y entrega el vehículo", dijo Moure en diálogo con la prensa.

Si bien Jofré se negó a declarar, Moure opinó que la defensa del imputado no podrá plantear que el imputado no se dio cuenta de lo que había ocurrido. "La excusa de que no se dio cuenta que arrastró a una persona es inverosímil. Nadie puede arrastrar 40 metros a otro en un auto chico sin darse cuenta. Además perdió la mitad de la parrilla, se le cayó una óptica y la mitad del paragolpe", dijo el fiscal, quien de todos modos insistió en que "el imputado no declaró, no dijo nada".

La autopsia preliminar que se le realizó al motociclista de 25 años arrojó como resultado que la muerte se produjo por los politraumatismos que se generaron durante el arrastre. "Los golpes fueron del lado derecho de la víctima", detalló.

El fiscal informó que por el momento no se encontraron testigos presenciales del momento del impacto y tampoco hay registros de cámaras del hecho. "Hay cámaras antes y después, lo cual nos permitió reconstruir la trayectoria y tener la imagen del vehículo", señaló.

Por otro lado, dijo que las condiciones de visibilidad no eran las mejores porque hay en el lugar "una frondosa arboleda" y la lámpara que ilumina el sector en el que se había detenido la moto "estaba quemada".

Moure ordenó la realización de pericias accidentológicas. También se harán las pericias de alcohol y tóxicos, aunque en este caso advirtió las dificultades que habrá porque el imputado se presentó en la justicia 8 horas después del siniestro. "Eso dificulta mucho poder hacer una estimación de alcohol y que haya quedado un resabio si es que lo tenía.

Nosotros igual hemos sacado sangre y orina para las pericias correspondientes y aguardamos los resultados", dijo Moure quien también pidió que sea periciado el teléfono celular de Jofré.

Finalmente, Moure confirmó que espera que la Justicia de Garantías confirme su pedido de detención por entender que se trata de "un hecho de extrema gravedad". "Entendemos que es un hecho grave. Se dio muerte a un joven que no puso nada de sí para que le pase lo que le pasó", cerró.