"Tenemos miedo y rabia"

Diana Vargas brindó un panorama de lo que está pasando en Bolivia luego del golpe de Estado. Confirmó 10 muertos por accionar de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Diana Vargas, referente del Colectivo Feminista Comunitario Antipatriarcal, habló con 0223 en el marco de las protestas que se desarrollan en Bolivia en contra del Golpe de Estado contra Evo Morales y contó que para el dia de hoy estamos convocando a una marcha de la Univerisdad Pública de El Alto, los movimientos sociales y las comunidades".

Vargas detalló que "Se trata de un Cabildo Abierto para pedir la renuincia de Jeanine Áñez porque no queremos racistas en el gobierno". "Todo El Alto está gritando que hubo un golpe de Estado y ayer no había quorum por falta de garantias para la integridad de los asambleístas para sesionar, pero se autoproclamó", agregó y confirmó que "habrá más gente en la calles porque hay compañeras que están velando a sus hijos a manos de los policías".

En esa línea, la referente social sostuvo que "la gente esta muy enojada, quemaron la whipala, no respetan a las mujeres de polleras ni de donde venimos, están matandonos y los medios no lo están reflejando, tenemos más de diez muertos y la policía no deja que se reúnan, los dispersa con gases".

En relación a las marchas, Vargas dijo que "se movilizarán 50 mil personas de la Universidad de El Alto y Univerisad Pública de La Paz, también de la Confederación Obrera Boliviana que dio 24 horas para que se reestablezca el orden, entes matrices, Confederacion de Campesinos Indígenas y cocaleros de El Chapare". "No queremos sangre ni muertos, queremos que se respete que durante 13 años tuvimos voz y derechos", enfatizó.

Por último, Diana Vargas se refirió a la idea de Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez de "la vuelta de Dios al Palacio de obierno" y planteó: "es volver a la conquista, hemos estado bajo la cabeza de la Iglesia para civilizarnos, es un discurso de terror, no queremos la Biblia de nuevo ni que nos impongan un Dios". "Tenemos miedo y rabia, la Pachamama para nosotros es la tierra que tocamos y agradecemos por lo que nos da, estamos enojadas y tenemos un poco de miedo porque bajo la Bilbia han matado", culminó.