Por primera vez, el Social Media Day desembarca en Mar del Plata

Social Media Day es una iniciativa global que propone capítulos locales en todo el país para acercar las últimas tendencias en la industria de la comunicación digital y redes sociales. Hace diez años recorre el país con charlas, networking y capacitaciones, con el objetivo de difundir casos, novedades y herramientas relacionadas a las nuevas tecnologías de la comunicación y oportunidades de negocios. Y por primera vez llegará a Mar del Plata: el próximo viernes 29 de noviembre, desde las 14, en Biología Club - Mr Jones, Playa Grande.

Se trata de una jornada de charlas vinculadas al fenómeno de los Social Media, nuevas oportunidades en la industria digital, tendencias, estrategia y creatividad en contenidos, negocios digitales, publicidad y redes sociales, entre otros temas, de la mano de influencers y especialistas tecnológicos del ecosistema digital, como representantes de Google, Facebook, Mercado Libre, Turismo de Nación, Doppler E-mail Marketing, entre otros.

Participantes

Isabel De Elia (Facebook): “Impulsa con Facebook”. Marketing de contenidos. Herramientas de Facebook e Instagram para potenciar negocios y emprendimientos. Conceptos claves de Instagram. Estrategias para conectar clientes, manejar la presencia digital y potenciar empresas.

Especialista de emprendimientos en HT para Facebook. Encargada de la implementación y ejecución de los programas para pequeñas, medianas empresas y emprendedores. Trabajó por 6 años en comunicación y marketing digital para empresas, emprendedores y el gobierno. Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Austral.

Carolina Aron y Rosario Beltrán (Google): “El poder de la comunicación audiovisual en un mundo cada vez más mobile y skippeable”. Tips y trucos de You Tube. Cómo aprovechar el poder de la comunicación audiovisual y usar la estrategia correcta junto a la creatividad y los diferentes formatos de YouTube.

Lía Bechelli (Secretaría Turismo de la Nación): "Promoción digital de destinos turísticos". Estrategia de comunicación para fortalecer el Turismo Interno. Planificación y acciones entre el sector público y privado con foco en los mercados y segmentos específicos.

Se desempeña como funcionaria de la Secretaría de Turismo de la Nación desde el año 2016 y es actualmente Directora Nacional de Promoción Turística de la Subsecretaría de Promoción Turística. Coordinadora del Plan Nacional de Turismo Interno y el área de Marketing forma además parte del equipo de desarrollo de la estrategia digital para la captación de turistas internacionales del Inprotur. Con experiencia en el sector turístico, se ha desempeñado en la actividad privada trabajando en diversas agencias de viaje (receptivas y emisivas) en el país y en el exterior especializándose en el segmento de turismo de lujo y ferias internacionales de turismo. Trabajó en Asia durante años para una empresa de trading multinacional comercializando productos argentinos, donde adquirió un sólido conocimiento de marketing de productos y negocios internacionales.

Macarena Magnano (Mercado Libre): “Qué y cómo comunicamos en Mercado Libre Developers”. Cómo creamos los contenidos y las estrategias de comunicación para potenciar el desarrollo de aplicaciones de calidad que optimizan los negocios de miles de vendedores del marketplace.

Estudió licenciada Letras Modernas (Universidad Nacional de Córdoba) y Marketing Digital. Actualmente, es Community Manager en Mercado Libre Developers donde trabaja para resolver la escalabilidad y alta productividad de los vendedores. ¿Cómo? Velan por el buen uso de la API de Mercado Libre y certifican a desarrolladores, aplicaciones y empresas IT para que puedan expandir sus negocios.

Ennio Castillo (Doppler): “Marketing de Experiencia y fidelización a través del Email Automation”. Las estrategias hoy en día deben estar pensadas en crear experiencias que unan lo digital con lo físico. El Email Automation en conjunto con el Wifi Marketing, entre otras tácticas, puede impactar de manera positiva para acompañar cada momento de compra del cliente, generando mayor fidelización y experiencias memorables.

Partners and Integrations Manager en Doppler Email Marketing: encargado de establecer alianzas estratégicas en Latinoamérica y España para mejorar el Posicionamiento del Sitio Web de Doppler a través de diferentes estrategias de Linkbuilding, SEO On y Off Page. También es Licenciado en Turismo con experiencia en estadística y gestión de productos, ha liderado diversos proyectos de Ecommerce y Marketing Digital 360 para empresas de varios rubros. Speaker internacional de Flumarketing y Profesor en programas de Certificación Comercio electrónico de la Universidad de Fasta, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Mar del Plata, también brinda capacitaciones y webinars en áreas de Marketing Digital para varios países.

Federico Cosentino (HAY Marketing): “Omnicanal VS. Multicanal”. El objetivo de ambas estrategias es generar interacción con el cliente de forma efectiva. Los diferentes canales digitales como redes sociales, tiendas online, marketplace o plataformas de anuncios dan la posibilidad de competir de igual a igual sin barreras. Líder de HAY Marketing Online y que junto a sus colaboradores lleva soluciones de ecommerce y marketing online a diferentes empresas. Más de 10 años de experiencia en diferentes mercados tanto en Marketing Digital como E-Commerce. Trabajando en empresas como Starlite Festival, Overlap, Womenalia, Doppler - Email Marketing, Doppler Relay, Hootsuite, Médicos Online, Partner Tienda Nube, entre otros. Master en Ecommerce y Marketing Digital en EAE, Google Certified,Trailhead Salesforce Adventurer Rank. Social Media Day Mar del Plata es organizado por la productora Digital Interactivo.

Quienes deseen participar pueden adquirir sus entradas en: www.smday.com.ar/mardelplata