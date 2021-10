Cuáles son los celulares que entrarán a la "lista negra" de Whatsapp

Whatsapp, la aplicación de mensajería instantánea que cuenta con más de 2 mil millones de usuarios anunció que cada vez falta menos para que el servicio "desaparezca" de varios dispositivos. Es que, desde el 1 de noviembre, la compañía no recibirá más soporte en 53 modelos de celulares a partir del 1 de noviembre, muchos de ellos muy populares entre los usuarios.

"WhatsApp finalizará el soporte para los teléfonos con Android 4.0.4 o anterior a partir del 1 de noviembre de 2021. Recomendamos cambiar a un dispositivo compatible o guardar su historial de chat antes de esa fecha", dijeron en un comunicado.

El grupo selecto que apagará el ervicio de manera automática está integrado por: Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S y Ascend D2; iPhone iPhone 6, iPhone 6S plus y iPhone SE; LG Lucid 2, Optimus F7 ,Optimus F5, Optimus L3 II, Dual Optimus L5, Best L5 II, Optimus L5, Dual Best L3 II, Optimus L7, Optimus L7, Dual Best L7 II, Optimus F6, Enact Optimus F3, Best L4 II, Best L2 II, Optimus Nitro HD, Optimus 4X HD y Optimus F3Q.

También indicaron que Samsung dejará de ser compatible con la empresa en sus modelos Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII , Galaxy S3, mini Galaxy Xcover 2, Galaxy Core y Galaxy Ace 2;: mientras que ZTE verá afectado el servicio para V956: Grand X Quad V987 y Grand Memo.

Alcatel, es otra de las empresas que dejará de contar con servicio de mensajería en todos sus modelos. La lista se completa con Archos 53 Platinum; HTC Desire 500; Caterpillar Cat B15 Wiko Cink Five y Wiko Darknight; Lenovo A820, UMi X2, Run F1 y THL W8.