Siete consejos para elegir un sistema de videovigilancia adecuado

La inseguridad en Argentina pareciera no tener límites. La conocemos y lamentablemente no nos sorprende. Ante el miedo, paranoia, o misma existencia de de delitos, obliga a admitir sin tapujos que la situación ya no se trata de un problema de “sensación” ciudadana, tanto es así que siempre forma parte de la agenda publica de medios, ciudadanos y partidos políticos.

Esta epidemia de inseguridad es el nuevo objeto de preocupación y reclamo de vecinas y vecinos por la falta de cobertura de patrullajes en distintas zonas céntricas y macrocéntrica y vecinos de la zona refieren a la Peatonal como 'tierra de nadie'.

Ante esta alarmante realidad, cada día son más las personas que recurren a sistemas de videovigilancia en busca de protección, tanto para sus hogares como para sus negocios. Estos son una herramienta imprescindible en la previsión de casos policiales y también para la resolución de los mismos. Además, pueden contribuir en la reducción de gastos de seguridad, especialmente en lo que se refiere a la contratación de personal, y en la vigilancia no solo de bienes materiales, sino de niños y ancianos cuando se quedan solos en determinados momentos del día o la noche.

Quizás el caso más reciente fue la revelación de una serie de robos en Pinamar y Cariló durante el último fin de semana largo. Mientras la nueva modalidad de los delincuentes que están dispuestos a todo, entran en casas que están ocupadas, tanto de día como por la noche, y apuntan a llevarse equipos caros de electrónica de alta tecnología; las personas demuestra más interés en comprar un kit de videovigilancia de calidad. Algunos de los aspectos más demandados por los clientes para elegir un sistema que se adapte a sus necesidades sonla calidad de la imagen, wifi y sensores de movimientos. Obviamente los requerimientos o los presupuestos disponibles pueden variar mucho en los distintos casos, pero cada uno de ellos puede ser cubierto a partir de las diferentes opciones que se pueden encontrar dentro de estos sistemas. Sin dudas, los kits de videovigilancia se presentan como una alternativa recomendable para combatiruna mayor violencia en los delitos.

Seguridad, cuidado y reducción de gastos son los motivos más habituales para comprar estas cámaras que, junto a un buen sistema de alarma y otros dispositivos, puede marcar una gran diferencia en el nivel de protección de nuestros bienes materiales y lo que es más importante aún, nuestros seres queridos. Las ventajas son infinitas como, por ejemplo, estar diseñadas específicamente para monitorizar de forma controlada una determinada área, además suelen ser más asequibles a nivel económico. Sin embargo, hay que tener en cuenta ciertas características antes de optar por una alternativa u otra:

1. Calidad de la imagen: este punto es determinante, y es que de nada sirve un sistema de vigilancia compuesto por varias cámaras de seguridad, pero cuya resolución no permita distinguir elementos básicos como rostros, números de placas o un modelo de vehículo, por poner un ejemplo.

2. Ángulo de visión: dependiendo de la ubicación de las cámaras, es posible que se requiera de un ángulo de visión mayor o menor. Lo mínimo recomendable es un sistema con cámaras de ángulo de 70 grados. Si se busca un mayor ángulo de visión, se puede optar por cámaras de hasta 135 grados de visión.

3. WiFi: no todas las cámaras incluyen WiFi; sin embargo, es un buen valor agregado porque facilita el acceso al sistema de imagen de la cámara desde cualquier dispositivo. La instalación, por otro lado, suele ser considerablemente más sencilla.

4. Audio: un buen valor agregado es que las diferentes cámaras que conforman el kit de vigilancia, incorporen sistema de audio.

5. Sensor de movimiento: es recomendable que las cámaras incorporen un sensor de movimiento. ¿La razón? Ahorra espacio en el almacenamiento del disco duro, ya que solo graba cuando capta movimiento o acción.

6. Visión nocturna: es importante asegurarse de que el kit de videovigilancia incorpore la característica de visión nocturna, de lo contrario, el sistema de vigilancia es muy vulnerable en las noches, especialmente si no hay mucha iluminación alrededor.

7. Almacenamiento: otro aspecto importante es el almacenamiento. Muchas cámaras tienen una capacidad de almacenamiento mínima, la cual puede ampliarse, en muchas ocasiones hasta 6TB.