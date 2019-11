De la Torre se mete en la interna marplatense: "No hay equipo si no hay confianza"

El ministro de Gobierno recordó que Montenegro le dio su palabra de que la presidencia del Concejo Deliberante iba a ser para Alejandro Carrancio. "Después de las Paso no me llamó nunca", dijo.

El ministro de Gobierno de la provincia, Joaquín De la Torre, fue uno de los varios enviados del gobierno de María Eugenia Vidal a Mar del Plata para ordenar la situación política de la ciudad, en medio de los vaivenes de la gestión de Carlos Arroyo. Una vez que se quebró la relación entre la gobernadora y el intendente, el ministro siguió viniendo a la ciudad para respaldar, por entonces, la precandidatura de Guillermo Montenegro.

Hoy la relación entre el ministro de Vidal y el intendente electo de Mar del Plata no atraviesa su mejor momento, en medio de la disputa por la presidencia del Concejo Deliberante entre el sector que respalda De la Torre y la Unión Cívica Radical. "A mí Montenegro, antes del cierre, me dijo que iba a ser para Alejandro Carrancio. No entiendo por qué hay disputa de algo que ya fue dado", dijo De la Torre en una entrevista con 0223.

En ese sentido, el exintendente de San Miguel planteó que de cara a la nueva gestión municipal en Mar del Plata "lo más importante es armar un equipo sólido, construido en base a la confianza". A su vez, De la Torre dijo que las finanzas municipales están mejor que cuando Arroyo asumió en 2015.

-Usted vino mucho a Mar del Plata durante los últimos años. ¿Cómo vivió el triunfo de Montenegro?

-Contariamente a lo que es el run run de la calle, las finanzas municipales de Mar del Plata están mucho mejor que en 2015. Al final, el intendente acomodó una parte importante del problema marplatense. Si lo hizo de manera educada, de manera grosera, con malos modales o buenos modales, a esta altura es un tema secundario. Montenegro va a tener un municipio mejor que el que le tocó recibir a Arroyo, por lo menos en cuanto a las finanzas. Después está la deuda con los vecinos que quedó evidenciada en los votos que sacó Arroyo de servicios que no se han hecho.

De alguna manera tengo cierta tranquilidad. Nosotros lo apoyamos a Montenegro porque es la persona que mejor representaba nuestras ideas, la voluntad de la gobernadora y lo acompañamos durante dos años, cuando avisó que iba a ser. Y a pesar de que todo el run run decía que no había ninguna posibilidad de que le ganara a Baragiola en la interna, nosotros seguimos acompañando. Estuvimos en el lanzamiento, en el cierre. Lucas Fiorini, Alejandro Carrancio y Martín Abonjo, armaron una estructura de campaña, de fiscalización muy fuerte, que terminó en un gran triunfo sobre Baragiola contra todos los pronósticos en Mar del Plata. Ahí estábamos felices.

-¿Y ahora cómo sigue?

-Ahora lo más importante es armar un equipo sólido, construido en base a la confianza. Que respete la palabra, porque la palabra y los gestos sin duda es lo que ayuda a construir confianza. No hay equipo si no hay confianza, y no hay confianza sin cumplimiento de palabra.

-Hay una disputa concreta por la presidencia del Concejo entre Carrancio y el radicalismo. ¿Cómo la ve usted?

-Es una disputa que no tiene sentido. A mí Montenegro, antes del cierre me dijo que iba a ser para Alejandro Carrancio. No entiendo por qué hay disputa de algo que ya fue dado. Esa duda ya resquebraja la confianza.

-¿Pudo hablar con Montenegro?

-No, no me llamó nunca después de las Paso. Recién me llamó ayer. Estaba en camino así que no pude recibir el llamado.

-¿Cómo ve el armado del resto del equipo?

-No me corresponde a mí meterme en el armado de Montenegro y su equipo. Sí me da tristeza ver que los que más trabajaron para que él sea candidato están en la cola. Durante un tiempo importante nos tocó estar en la cola porque nosotros llegamos a este espacio después que otros. Y respetamos eso. Ahora, somos los primeros.