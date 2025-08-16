Hizo un trío con dos mujeres, lo grabaron y pagó $1.5 millones para que no lo envíen el video a su mujer

Dos mujeres fueron detenidas este jueves en la ciudad chaqueña de Barranqueras, acusadas de extorsionar a un hombre con el que habían mantenido relaciones sexuales. La amenaza consistía en difundir un video íntimo, que habían grabado en secreto, a cambio de dinero.

La investigación comenzó tras la presentación de la víctima, quien reconoció haber entregado dinero en varias oportunidades para evitar la divulgación del material. En total, pagó alrededor de 1,5 millones de pesos. El encuentro que dio origen a la extorsión ocurrió en un hotel alojamiento y fue de carácter extramatrimonial.

De acuerdo con su testimonio, todo inició cuando una conocida lo contactó por WhatsApp y lo invitó a un albergue transitorio. Allí se presentó acompañada de otra mujer, a quien presentó como su pareja. Los tres mantuvieron relaciones sexuales, momento en el que fue registrado en un video sin su consentimiento.

Días después, comenzaron las amenazas. Las mujeres le exigían dinero para no enviar el material a su esposa ni difundirlo públicamente. La víctima realizó un primer pago de $300.000 en efectivo y luego una transferencia de $200.000. Sin embargo, el chantajeo continuó hasta sumar la cifra que finalmente desembocó en la denuncia y posterior detención de las acusadas.

La investigación culminó con un allanamiento

Ante la denuncia, la Fiscalía Penal N° 3 dispuso la individualización de los domicilios de las sospechosas y ordenó allanamientos, además del secuestro de elementos vinculados a la causa.

Durante la mañana del jueves, personal policial irrumpió en una vivienda de Barranqueras, donde se secuestraron dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y se produjo la aprehensión de Paola Carina Romano (44) y Yanina Rocío Chara Gómez (30).

Ambas mujeres quedaron a disposición del fiscal Víctor Recio, quien continuará con las medidas de prueba antes de tomarles declaración. La investigación sigue abierta para determinar si hay más personas implicadas y esclarecer por completo el hecho.