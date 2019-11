Alberto Fernández enviará un proyecto al Congreso para legalizar el aborto

Será una de sus prioridades, en cuanto asuma el 10 de diciembre. "Es un problema de salud pública", reconoció el presidente electo.

El presidente electo, Alberto Fernández, reconoció que enviará un proyecto de ley al Congreso de la Nación para despenalizar "cuanto antes" el aborto.

“Quisiera que el debate no sea una disputa entre progresistas y conservadores, entre revolucionarios y retrógrados, es un problema de salud pública que debemos resolver y hay que asumirlo así”, reflexionó el líder del Frente de Todos, este domingo en una entrevista concedida al diario Página 12.

Fernández asumirá la presidencia el 10 de diciembre próximo y señaló que el proyecto de ley para legalizar el aborto será una de sus prioridades ni bien asuma. "Va a haber un proyecto de ley mandado por el Presidente. Tan pronto lleguemos. Voy a intentar que salga cuanto antes. No depende solo de mí", indicó.

"Debemos respetar tanto a la mujer que siente que es un derecho sobre su cuerpo como a la mujer que siente que Dios no le permite hacerlo. Y cuando uno despenaliza y legaliza el aborto no lo hace obligatorio. Por lo tanto, el que sigue teniendo la convicción de que Dios no lo permite que no lo haga. Y respetémoslo. Y respetemos a los otros. Hay que quitarle esa dosis de pañuelo celeste y pañuelo verde", pidió.

En 2018, la lucha de las mujeres marcó la agenda cultural política al punto que por primera vez los legisladores debatieron un proyecto de aborto legal en el Congreso. El documento obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados, pero luego fue rechazado en el Senado.

A lo largo de la campaña electoral, Fernández se mostró en reiteradas oportunidades como un activista a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.