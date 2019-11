Evo Morales aceptaría no ser candidato si lo dejan terminar su mandato

El líder boliviano dijo que "no puede estar lejos de su país".

El presidente depuesto de Bolivia, Evo Morales, dijo en una conversación con la cadena Al Jazeera que aceptaría retirar su candidatura si se le permite volver al país y terminar su mandato.

“No sé por qué están asustados con Evo, no quieren que participe (en las elecciones), está bien, todo por la vida, por la democracia. Retiro mi candidatura, pero deberían dejarme terminar mi mandato, ¿se entiende?”, afirmó Morales.

Denunciamos ante la comunidad internacional que al viejo estilo de las dictaduras, la Plaza Murillo se encuentra cercada de tanquetas militares. El gobierno golpista de Mesa, Camacho y Áñez tiene un plan para cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional. #GolpeDeEstadoEnBolivia — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 19, 2019

Estas declaraciones se producen luego de que el sábado Morales le dijera a la BBC desde su exilio en México que tiene “todo el derecho” de participar como candidato en los comicios que se celebrarán próximamente y para los que aún no hay una fecha prevista.

“Tengo todo el derecho de participar en las elecciones, pero dicen no Evo, no Evo. ¿Por qué tienen miedo a Evo?”, cuestionó entonces Morales en una entrevista con el periodista de la BBC, Gerardo Lissardy, a quien aseguró no tener fecha para volver a Bolivia, aunque insinuó hacerlo “en cualquier momento”.

Pero en conversación con Al Jazeera, un Morales más relajado cedió hoy ante una posible candidatura y dijo estar buscando una forma legal de volver al país para concluir su mandato y “estar con la gente que resiste la dictadura, el golpe”.

“Déjenme volver y terminar mi mandato”, pidió Morales. “No puedo estar fuera del país. Estoy acostumbrado a estar con la gente como líder sindical y como presidente, a hacer mi trabajo”, sostuvo.

Mientras tanto, el Movimiento Al Socialismo covocará a una sesión de la Asamblea Plurinacional para avanzar en el proceso de convocatoria a elecciones. Por su parte, el gobierno de facto busca avanzar por decreto y las fuerzas militares reprimen las nuevas movilizaciones en contr adel golpe.