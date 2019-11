La interminable Andrea Doblas, cuarta en el Grand K de Villa La Angostura

Tras superar una dura lesión, la atleta marplatense de 46 años corrió los 15K y 42K realizado el fin de semana pasado. Su palabra ante 0223.

Esta vez, el objetivo era llegar. No importaba el tiempo, ni los imponderables que pudieran surgir. Y llegó. Y corrió más de lo que imaginaba iba a correr. La marplatense Andrea Doblas volvió a ser protagonista del K42 Adventure Series, histórica carrera de aventuras que se realiza en tres continentes y que todos los noviembres tiene su gran final en Villa La Angostura.

La atleta de 46 años se recuperó a contrarreloj de una lesión, y como siempre, corrió los 15K del viernes, y los exigentes 42K del sábado. En el denominado "Grand K", que es la sumatoria de tiempos de ambas competencias, la experta en carreras de aventura finalizó en el cuarto lugar femenino (38º entre 140 hombres y mujeres), con un registro de 8 horas, 12 minutos y 26 segundos.

En diálogo con 0223, se mostró emocionada y feliz. Porque la previa a esta participación, fue muy distinta a todos los años. A mediados de mayo, yendo a trabajar en su bicicleta, se torció uno de sus pies y sufrió la fractura del quinto metatarsiano que le demandó una recuperación de 90 días: "Fueron tres meses muy duros para mi ya que nunca estuve lesionada. Fue una etapa de aprendizaje. Conocí gente maravillosa a mi alrededor y otras que no tanto, y aprendí a tener paciencia", declaró a este medio. Andrea tiene su grupo de entrenamiento denominado "Doblas Trail Team", y más de 30 alumnos suyos se anotaron para participar de las carreras, lo que generó una obligación sobre la atleta: "Sabía que tenía que ir sí o sí para acompañarlos", comentó.

Doblas, sobre la nieve del Cerro Bayo.

Doblas es una histórica de esta atrayente competencia. En 2017, ganó el Grand K femenino con un tiempo de 6h59n45s y el año pasado fue subcampeona. Pero en la edición de 2009 se convirtió en la primera argentina en llegar a la meta (2° puesto) y un año después se dio el gran gusto de ganar la competencia de 42 kilómetros que tiene como punto más exigente y a la vez emotivo llegar a la cumbre de Cerro Bayo, a 1.782 metros sobre el nivel del mar.

Fue un fin de semana mágico, donde los miles de aficionados compartieron también el histórico primer Mundial de Montaña con más de 400 atletas de elite de 38 países con las pruebas de 14 y 42 kilómetros (senior y junior).

Comenzó a recuperarse corriendo entre 4 y 5 kilómetros con dolores en las piernas. Tuvo descompensaciones musculares que aletargaron su retorno. "Mi objetivo inicial era correr los 15K, pero luego dije ´mejor voy por los 42K, porque si corro los dos días será una locura´. Y cuando llegó el momento de decidir qué correr pensé `yo muy coherente no soy, así que voy por todo´", sostuvo a 0223. "Por eso, para mi haberla terminado fue el mayor premio, aún mayor que cuando me tocó ganar el Grand K", agregó.

A la hora de describir cómo fueron las carreras, donde los paisajes se entremezclan con ríos, cascadas, rocas, nieve y vegetación, Andrea Doblas expresó: "El año pasado ya habían modificado el circuito y estuvo realmente duro. El viernes llovió durante todo el día pero a la hora de nuestra largada salió el sol y se mantuvo así hasta el final. El sábado el clima estuvo espectacular y mis alumnos habían ido a distintas partes del circuito para esperarme pasar, eso fue muy emocionante. Estuvieron hasta en el Cerro Bayo en el medio de la nieve. Creo que llegué gracias a la energía que me transmitieron. Pensaba ´todos terminaron ayer y yo no los puedo defraudar´. Cuando sentía que no podía más ahí estaban, fue único. Estoy muy feliz como atleta y como entrenadora", manifestó con alegría.

El viernes, en los 15K, Doblas finalizó 178º en la general, 22º en damas general, y tercera en su categoría con un tiempo de 1h52m24 segundos por los cuales recibió una medalla. Y el sábado, en los exigentes 42K, fue 42ª en damas y quinta en su categoría con un tiempo de 6h20m26s.

Doblas y su equipo de entrenamiento que viajó a correr.

Por último, Doblas -ganadora del Maratón de Mar del Plata en 1998 y un currículum con la participación en más de 150 competencias a nivel nacional e internacional- agradeció a toda la gente que la acompañó en la recuperación y la hizo llegar a competir en esta gran carrera: "Siempre a Salomon y Optitech, sponsors que me siguen apoyando y que a pesar de este año no haber participado en carreras, me dieron todos los elementos que necesite y pedí siempre; a mis kinesiólogos Carolina, David Villoria y Patricia Bersa; al gimnasio Atlantis que gran parte del fortalecimiento lo hice ahí; a Av Ciclismo indoor que con las clases hice todo el trabajo aeróbico; a Virginia Poli, socia y amiga que me permitió trabajar con ella; a mis hijos Paula y Leandro que estuvieron ahí cuando estuve triste; a mi mamá y a todos mis alumnos que durante la recuperación me hicieron de apoyo y remis: Alejandro, Laura, Marita, Liliana, Graciela, y todos los que estuvieron muy cerca".

Andrea Doblas ya piensa en el 2020, donde buscará hacer algunas pruebas de pista en la primera parte del año, y luego retornar a Villa La Angostura en una edición especial, porque se disputará la final de la Golden Trail World Series.

Grand K Adventure Series - Villa La Angostura

Damas

1) Lenka Mrazek (40 años) de Buenos Aires, - 7h36m34s,

2) Noelia Pérez (36) de Tapalgue - 7h54mm05

3) Cecilia Irigoyen (39) de Cipolletti, 8h02m49s

4) Andrea Doblas (46) de Mar del Plata - 8h12m26s

David Veuthey (37 años) de Rada Tilly fue el vencedor en la general.