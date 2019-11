Quíntuple choque en Independencia y San Martín: una embarazada resultó herida

Una mala maniobra provocó un choque y posterior despiste de un Vw Polo que chocó contra un colectivo. Dos personas resultaron heridas, una de ellas debió ser hospitalizada.

Una mujer embarazada debió ser hospitalizada luego de protagonizar con su vehículo un quíntuple sobre la avenida Independencia entre San Martín y Rivadavia. Un colectivo y dos autos quedaron con importantes daños materiales.

Fuentes consultadas por 0223 explicaron que el hecho se produjo alrededor de las 9 cuando un Peugeot 308 que circulaba por la avenida en dirección al norte, impactó a un Volkswagen Polo gris que venía sobre el mismo carril: como consecuencia del impacto, el Polo se cruzó hacia el sentido contrario de Independencia y chocó contra una unidad de la línea 571. Por la fuerza del impacto, el auto “rebotó” y un Chevrolet Joy blanco que venía por detrás, lo chocó. La maniobra involucró también a un Ford Focus, que fue levemente chocado por el Peugeot.

“Venía circulando por Independencia por la mano derecha y veía que el Peugeot que venía atrás no reducía la velocidad. Cuando giro para salirme de ese carril, porque veía que podía haber un accidente, porque había autos detenidos, me choca y me hace chocar con el colectivo”, contó a este medio, Gian Franco, conductor del Vw Polo.

El hombre sufrió una herida en su brazo mientras que una mujer embarazada, que manejaba el Peugeot 308, debió trasladada a un centro asistencial.