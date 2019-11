Nuevo ataque de perros: un cruza de pitbull le mordió la pierna a una mujer

Ocurrió este martes en el barrio Fray Luis Beltrán. La víctima fue sorprendida cuando se trasladaba en bicicleta y tuvo que arrojarse del rodado. El can ya fue identificado.

Una mujer de 30 años fue atacada en una de sus piernas por un perro este martes al mediodía en el barrio Fray Luis Beltrán. La joven realizó la denuncia y tuvo que recibir asistencia por la profundidad de la mordedura.

El hecho se consumó alrededor de las 12 cuando la víctima, identificada como Antonela Muro, fue interceptada por un perro raza pitbull cruza en la intersección de Los Arrayanes y Los Manzanos mientras se dirigía en bicicleta a buscar a sus hijos a la escuela. Por la gravedad de las mordeduras que le provocó el can en el glúteo de su pierna izquierda, la mujer debió recibir asistencia médica.

"Siempre paso por el mismo lugar y nunca lo había visto. Hay un montón de perros en esa cuadra, son todos tranquilos, pero al pitbull nunca lo había visto", inició su relato Antonela en declaraciones a 0223. "Estaba yendo en la bici cuando de repente salió el perro de la nada y me atacó en la pierna. Tuve que saltar de la bicicleta para que me dejara de morder", agregó.

Por la gravedad de la herida, la joven realizó la renuncia correspondiente en la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de General Pueyrredon y se trasladó al Centro de Atención Primaria de Salud (Caps) Nº 1, ubicado en Avenida Colón y Salta, para que le inyectaran una vacuna antitetánica. En tanto, este miércoles deberá acudir a su médico clínico para realizar el seguimiento de la herida. "Es una mordedura profunda, como un desagarro", graficó.

Además, después de consultar con los vecinos de la zona, Antonela aseguró que el perro ya fue identificado y que sería alimentado por los dueños de una vivienda de la zona, pero que no residiría en la misma por los conflictos que genera con los canes domesticados. "Me dijeron que le dan de comer, pero que no lo entran porque lastima a los perros de la casa", sostuvo.

Para finalizar, Antonela lamentó la situación y alertó a quienes transitan por el lugar para evitar futuros ataques. "Le puede pasar a cualquiera. Si yo iba con mi nena la podría haber matado", concluyó.

Ante la proliferación de los ataques que acontecieron en el último tiempo, el intendente Carlos Arroyo anunció una semana atrás una serie de sanciones para dueños de perros que ataquen en la vía pública que ascienden hasta los $60 mil.