El “Diez” publicó un video en el que anuncia que donará todas sus posesiones, como respuesta a las versiones en torno a su estado de salud iniciadas por su hija Gianinna en redes sociales.

Cuando parecía haber calma en la familia Maradona luego de que tanto Dalma como Gianinna presenciaran el clásico entre Gimnasia La Plata y Estudiantes, Diego Maradona sorprendió con la publicación de un polémico video en Instagram. En el mismo, el ex Boca Juniors anunció que ninguno de sus hijos recibirá su herencia y que, por el contrario, ordenará donar sus bienes cuando se produzca su muerte.

“Estoy trabajando y me dolió muchísimo haber perdido con Estudiantes, pero no se lo que habrá querido decir Gianinna o qué interpretará. Yo se que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se va preocupando más por lo que dejas que por lo que estas haciendo. Yo les digo a todos que no les voy a dejar nada, que voy a donarlo. Todo lo que corrí en mi vida lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera”, sentenció Maradona en el video.

“No me estoy muriendo para nada”, inicia diciendo el DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata. De esta manera, se refería a los enigmáticos mensajes que Giannina, la menor de sus hijas con Claudia Villafañe, compartió durante los últimos días en sus historias de Instagram y provocaron la especulación acerca de la salud del ex futbolista.

"No se está muriendo porque su cuerpo lo decide. Lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta. No creo en el parámetro de NORMAL, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él, por favor. Gracias", escribió Gianinna ayer. Sus mensajes se producen luego de que el miércoles pasado la joven lo llamara por su cumpleaños y lo notara “empastillado”, como manifestó en otra de sus stories.

“Estoy muy sano, muy sano”, termino diciendo el “Diez” para echar por tierra todos los rumores de enfermedad.

Por otro lado, este conflicto se produce en el contexto de la confirmación de fuentes cercanas al ex jugador del Napoli acerca de la futura fijación de la fecha en la que Maradona se realice el estudio de ADN que confirmará si Magalí, una joven de 23 años que reclama su paternidad, es su hija biológica. Si el examen de ADN resulta coincidente, Magalí sería la sexta hija del director técnico.