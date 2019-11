Elisabeth Moss protagoniza el tráiler de "The Invisible Man"

Científicos, invisibilidad y peligro en "The Invisible Man", la nueva propuesta de terror de Leigh Whannell. Universal Pictures compartió el primer adelanto, con la protagonista de "The Handmaid's Tale" a la cabeza del elenco.

"The Invisible Man" es una nueva película de terror protagonizada por Elisabeth Moss, la aclamada protagonista de "The Handmaid's Tale", en el papel de una joven que es perseguida por su peligroso ex novio. Completa el reparto Oliver Jackson-Cohen, reconocido por su papel en la serie "The Haunting", junto a Storm Reid, Aldis Hodge, Harriet Dyer y Benedict Hardie.

La trama gira en torno a Cecilia Kass, quien se ve obligada a huir durante la noche cuando su relación con el científico Adrian se tiñe de violencia y obsesión. Ante el suicidio de su ex pareja, Cecilia adquiere una parte de su fortuna, aunque comienza a sospechar que su muerte no es lo que parece. Luego de una serie de acontecimientos, la protagonista intentará sobrevivir y comprobar una hipótesis difícil de creer.

Este filme está dirigido por Leigh Whannell, un australiano reconocido por su trabajo en "Insidious: Chapter 3" y "Upgrade". Además, coprotagonizó y escribió el guión de la primera película de la saga "Saw". Su desempeño como guionista también le permitió escribir la historia de otras entregas, así como de la saga completa de "Insidious". Lo cierto es que Whannell ya tiene experiencia en grandes éxitos del género, y las expectativas en esta nueva propuesta son altas.

El personaje de este historia ya fue llevado a la pantalla en diversas ocasiones, con distintos puntos de vista. Tuvo una serie de televisión en 1975 y otras adaptaciones para la pantalla chica en 1984. Asimismo James Whale dirigió una película sobre el hombre invisible en 1993, y el renombrado Kevin Bacon protagonizó una de las versiones más conocidas en 2000.

El aterrador filme llegará a las salas de todo el mundo de la mano de Universal Pictures en febrero de 2020, y dieron a conocer un prometedor adelanto oficial.