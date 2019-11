Por ahora, quedan en suspenso las multas realizadas por los radares móviles

El Concejo Deliberante no aprobó el lote de infracciones por irregularidades que se acusaron en el sistema y que todavía no fueron aclaradas por el Ejecutivo.

Por ahora, todas las multas que se hicieron a través de los radares móviles que están en funcionamiento en Mar del Plata desde fines del año pasado quedaron en suspenso, según lo que resolvió este viernes el Concejo Deliberante.

La determinación la tomaron los edles durante la reunión de Comisión de Seguimiento y Control del Sistema de Fotomultas, en consenso con el Subsecretario de Transporte y Tránsito, Claudio Cambareri.

La decisión surge porque los ediles habían solicitado una serie de informes con respecto al funcionamiento de los radares móviles, en los que se daba cuenta de algunas irregularidades, que todavía no fueron respondidos por la comuna.

Se aprueban siete lotes de infracciones registradas x cinemómetros y radares semafóricos. No ocurrió lo mismo con lo enviado x control de radares móviles. #HaciendoJuntos pic.twitter.com/rjEHhXFdVr — Transporte/Tránsito (@TyTMardelPlata) November 8, 2019

"Se habían advertido algunas irregularidades en los móviles, como el hecho que cuenten con Verificación Tecnica Vehicular (VTV) y otras cuestiones que son necesarias para poner en marcha en la ciudad un sistema de estas características", explicó Santiago Bonifatti, uno de los concejales que integra la comisión del cuerpo legislativo.

En declaraciones a 0223 Radio, El dirigente de Conseno Federal sostuvo entonces que por la falta de la información oficial "no se aprobaron las multas registradas por los radares móviles" y agregó que desde el Ejecutivo también se comprometieron a "no salir a medir más" hasta tanto no se brinde una aclaración.

"Esto es lo que corresponde. Cuando uno tiene un sistema, ese sistema tiene que ser infalible porque sino desde el momento en que puede haber una probabilidad de que sea falible ya se cae la seguridad que supone. Hay que contar con el 100 por ciento de la información", remarcó Bonifatti.